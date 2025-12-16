Din ce făcea bani Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal. Ce activități avea: „Nu există reguli”

Puțini sunt cei care știu cu ce se ocupa Dan Alexa în perioada în care salariu pe care îl câștiga din fotbal nu era suficient pentru el. La vremea respectivă, antrenorul găsise o sursă importantă de venit.

Dan Alexa se numără printre personalitățile celebre din lumea fotbalului. De-a lungul anilor, acesta și-a construit o carieră de succes. De asemenea, profesia pe care o are îi aduce sume importante în buzunar, însă situația nu a fost așa întotdeauna.

La început, câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor primea un salariu foarte mic din marea pasiune pentru sport. Banii nu îi ajungeau de prea multe, motiv pentru care a căutat activități care să-i aducă un venit suplimentar.

Cu ce se ocupa Dan Alexa în perioada în care nu câștiga mult din fotbal

În perioada în care evolua pentru Rocar București, Dan Alexa se ocupa cu luptele de stradă pentru a face mai mulți bani. Acestea erau organizate printre blocuri vechi, iar ringul era chiar în aer liber, sub privirile tuturor.

Pentru astfel de activități, antrenorul era plătit în dolari. Acesta reușea să se întrețină cu ajutorul sumelor câștigate din sport, dar și din luptele de stradă. Puțini ar fi crezut că Dan Alexa ar fi făcut acest lucru în urmă cu mai bine de 25 de ani. La vremea respectivă, antrenorul colabora cu Dani Coman.

„Eram copii, aveam salarii mici. Azi luam banii, mâine nu mai aveam. Eu mai strângeam, dar Alexa… Ce m-a frapat a fost când mergeam în Piața Sudului și nu plăteam niciodată.

Toți interlopii din Berceni erau acolo. Toată lumea îl iubea pe Alexa. Mie îmi era rușine. Revenind, da, îmi plăcea și îmi era dor să mă mai bat. Și l-am pus să caute o variantă, poate făceam bani de mâncare.

Seara mă duceam la lupte, dimineața eram la antrenament. Orice bătaie de stradă pe care o vezi nu durează mai mult de un minut. Nu există reguli”, a povestit Dani Coman în timpul unui podcast, potrivit fanatik.ro.

Câți bani câștiga Dan Alexa din activitatea respectivă

Sumele care intrau în buzunarul lui Dan Alexa după luptele de stradă erau considerabile. Acesta câștiga în jur de 200 - 300 de dolari, iar uneori și mai mult. Banii erau împărțiți cu prietenul său, Dani Coman.

„200-300 de dolari. 1.000 de dolari! Noi îi împărțeam. Dacă aveam eu bani, nu erau ai mei, erau ai noștri. Dacă avea el, la fel. Până am avut un meci mai greu și el îmi tot aducea comprese, gheață…

El era învățat să îi împărțim și mi-a dat 500, el 500. I-am zis: «Mai numără-i o dată, că ne supărăm!». A oprit 100 și eu am luat restul”, a mai dezvăluit Dani Coman, conform sursei citate mai sus.

Despre acest episod din viața lui a vorbit și Dan Alexa în urmă cu ceva timp. Antrenorul a scos la iveală detalii neștiute despre activitatea din care făcea bani alături de prietenul său, Dani Coman. Se pare că cei doi au reușit să câștige venituri importante din luptele de stradă.