Dan Capatos este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, prezentând de peste un deceniu Un show păcătos, care ulterior s-a transformat în Xtra Night Show, mutându-se de la Antena 1 la Antena Stars.

Dan Capatos a ajuns să ia 7 medicamente pe zi. Puțini știu de boala de care suferă prezentatorul TV

Prezentatorul TV suferă de hipertensiune, așa cum a recunoscut chiar el, însă nu ține un regim special. Vedeta s-a confruntat cu mai multe experiențe neplăcute care i-au afectat sănătatea și viața de zi cu zi.

„Nu am schimbat nimic. Mănânc sărat, deși nu am voie. Programul este de așa natură încât nu mă pot odihni decât 4 ore pe noapte. Nu am schimbat nimic.

Singurul lucru pe care l-am schimbat este că am mai băgat 3 medicamente, adică am 7 acum. Eu ca să pot să trăiesc de pe o zi pe alta… Hipertensiune am. Atunci am avut atac cerebral ischemic tranzitor. Adică un sfert de oră am fost pe stânga paliu…

Mi-am revenit. Adică nu am rămas definitiv. Când vezi moartea cu ochii, te sperii pentru tine. Frica de moarte nu îți mai conferă altruismul și generozitatea de a te mai gândi la alții, cred eu.

Când simți că poți să mori… Eu stăteam cu pastilele sub limbă, nu îmi mai simțeam partea stângă, și ziceam: ‘Hai să vedem cine câștigă: boala sau pastila’. Eram și în Italia. Nu a fost prima. Asta e pe un lanț trofic de multe puseuri”, a dezvăluit Dan Capatos, scrie Ego.ro.

Dan Capatos este mereu pregătit de ceea ce ar putea să se întâmple, amintindu-și de o întâmplare în drum spre Italia.

„Eu am și acum pastila. O am în geantă tot timpul. Are un efect să îți coboare repede tensiunea. La mine deja se instalase atacul cerebral. Ideea era dacă se sparge vasul sau… Dacă se spărgea rămâneam praf pe stânga.

Eram și undeva în Italia, abia aterizasem, într-o zonă destul de prost reprezentată medical. Spaima reală te face să te blochezi. S-a întâmplat acum trei ani când plecam într-o vacanță.(…) E clar că ritmul acesta contribuie foarte mult la degradarea mea medicală”, a mai spus Dan Capatos, conform Ego.

Deși este un jurnalist respectat, el și-ar fi dorit să devină, poate, un star rock.

„Asta mi-am dorit (să devină jurnalist, n.r.) să devin când am început să mă gândesc serios. Mi s-a părut foarte mișto să câștigi bani din ce îți place. Eu mă duc la emisiune să mă distrez, nu mă duc la muncă. (…) Dacă ar fi o reîncarnare, mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut să fiu star rock, deși nu nu pot vorbi pe o scenă”, a dezvăluit Dan Capatos, la un moment dat, în cadrul podcastului La Mijloc, cu Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu, relatează Cancan.

