Dan Capatos a primit un diagnostic dur de la medici și trebuie să se opereze. De ce boală suferă

Dan Capatos, prezentatorul emisiunii „Un show păcătos” la Antena Stars, se pregătește pentru operație, după ce a primit un diagnostic îngrijorător de la medici.

Prezentatorul Dan Capatos se confruntă cu probleme medicale și a trebuit să lipsească pentru câteva zile din emisune. El a aflat în urmă cu mai mult timp că are nevoie de o operație, dar a decis să o mai amâne.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Dan Capatos

Din păcate, medicii l-au sfătuit să nu mai aștepte și să acorde mai multă atenție sănătății sale. Dan Capatos a povestit că intervenția pe care trebuie să o facă este una complexă și tocmai de aceea amână deocamdată să o facă, pentru că știe că perioada de recuperare nu va fi una ușoară.

Pentru a se recupera după operație, Dan Capatos ar trebui să lipsească o vreme destul de îndelungată de la emisiune.

Problemele de sănătate au început în urmă cu puțin timp, când prezentatorul TV se află în vacanță și a suferit un AVC. De atunci pastilele pentru scăderea tensiunii îi sunt nelipsite. În urma AVC-ului, Dan Capatos a aflat de la medici că are o predispoziție pentru Alzheimer și demență.

„Îmi este frică…Spaimele mele vin de undeva din zona medicală. Mi-e frică cu AVC-ul meu. Am făcut un AVC în vacanță, în Italia. M-aș duce cu Silviu ca să fie circ, nu cu nevastă-mea, iar fi-miu, care e sportiv, e prea mic pentru așa ceva.

Lumea nu știe că intru la bolnavi cronici! Am făcut atac ischemic tranzitoriu acum doi ani, când nu-mi mai simțeam jumătate de cap. Un sfert de oră am fost paralizat pe partea stângă. Avusesem puseu de tensiune, l-am simțit din avion, începea să-mi clipocească așa imaginea. Și asta din cauza hipertensiunii arteriale de care sufăr de mai multă vreme. Doctorii mi-au spus ultima dată că sunt predispus în viitor la demență și Alzheimer”, a spus Dan Capatos, în emisiunea „Xtra Hight Show".

Când a revenit în platoul emisiunii „Un show păcătos”, după câteva zile de absență, Dan Capatos le-a oferit telespectatorilor mai multe detalii despre starea lui de sănătate.

Medicii l-au diagnosticat cu polip de coardă vocală, având probleme serioase cu vocea. Operația presupune intubare și anestezie totală, iar perioada de recuperare va fi una anevoioasă.

„Bine v-am regăsit! (…) Nu am ascuns nimic niciodată de telespectatori, și ar fi și culmea să mă apuc acum. Ne știm de prea mult timp. O să vă spun adevărul verde-n față. Asta este noua mea voce până în momentul în care va trebui să mă operez. Am un polip pe coarda vocală. (…) Aceasta este vocea mea și îmi cer scuze, dar până la urmă nu am ce să fac. (…) Operația este una care înseamnă anestezie totală, intubare. (…) Dacă vorbesc tare, își revine, dar pe măsură ce vorbesc tare se duce vocea”, a declarat Dan Capatos în cadrul emisiunii Un Show Păcătos.

