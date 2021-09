David Beckham, fotografia aproape nud pe care soția lui a postat-o pe Instagram. "Ce act suprem de generozitate"

Fotografia în care David Beckham apare aproape gol a atras atenția fanelor care tânjeau după o astfel de imagine cu celebrul fotbalist.

Fotografia cu David Beckham în care apare aproape dezbrăcat

Celebrul designer vestimentar a decis să nu se bucure doar ea de o priveliște încântătoare atunci când e la piscină cu soțul ei, David Beckham, și l-a fotografiat pe acesta aproape dezbrăcat, spre deliciul fanelor. Cu trupul lucrat la vedere și cu slipul de baie negru care îi acoperă parțial posteriorul, David Beckham a fost surprins la piscină de soția lui.

La descrierea pozei extrem de îndrăznețe, Victoria a adăugat: “Happy Sunday, you’re welcome!😎📸me!!!” (Duminică frumoasa, cu plăcere!)

Fanii nu s-au putut abține și au înroșit butonul de like, admirând fotografia.

“This is the most incredible act of generosity I’ve ever witnessed.” (Acesta e cel mai frumos act de generozitate pe care l-am văzut).

“Thank you Victoria!! 😂👏” (Mulțumim, Victoria).

“This is why David has more followers than Brooklyn” (Poza asta e motivul pentru care David are mai mulți fani decât Brooklyn).

“On behalf of everyone everywhere...Thank you ❤️” (În numele tuturor oamenilor de pretutindeni, mulțumim).

În ultima vreme, întreaga familie a lui David Beckham a petrecut mai mult timp în America, iar Victoria a postat mai multe fotografii pe contul său de Instagram.

El, Victoria și Harper, fiica lor, s-au distrat de minune și la un parc de distracții cu temă acvatică. Se pare că Victoria a ratat întâlnirea celorlalte foste membre ale trupei Spice Girls, în Londra, care au înregistrat noi piese pentru un joc video.

David și Victoria Beckham, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri

David și Victoria Beckham au împreună patru copii și vorbesc deseori în interviurile pe care le dau în presă despre cât de multă împlinire le aduc aceștia.

Frumosul designer și fostul fotbalist îi au împreună pe Brooklyn (22 ani), Romeo (18 ani), Cruz (16 ani) și Harper (9 ani).

David și Victoria Beckham sunt împreună de mai bine de 2 decenii, după ce s-au cunoscut în 1997, când ea făcea parte din Spice Girls și devenise cunoscută în întreaga lume drept Posh Spice, și David era unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Marea Britanie, scrie Daily Mail.

După ce s-au întâlnit la un meci Manchester United în 1997, David și Victoria au început una dintre cele mai longevive relații din showbiz. Ei și-au anunțat logodna în ianuarie 1998 și s-au căsătorit anul următor, pe 4 iulie 1999, într-o ceremonie ce a inclus și tronuri aurite și a costat, potrivit zvonurilor, în jur de 500.000 de dolari.

Primul lor fiu, Brooklyn Joseph, s-a născut pe 4 martie 1999. El a fost urmat de Romeo James, născut pe 1 septembrie 2002 (al cărui nași sunt Elton John și Elizabeth Hurley), Cruz David, născut pe 20 februarie 2005, și singura fiică a cuplului, Harper Seven, născută pe 10 iulie 2011.

