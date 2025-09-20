De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor

Antena Căutare
Năpârlirea de toamnă la găini este un proces firesc prin care păsările își schimbă penajul odată cu venirea sezonului rece.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 18:45 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 15:02
Năpârlirea de toamnă durează, de obicei, între 50 și 55 de zile | Getty Images

În această perioadă, găinile își pierd penele vechi și le înlocuiesc cu altele noi. Ca să treacă mai ușor prin această schimbare și să revină rapid la producția de ouă, au nevoie de o alimentație adaptată și de o îngrijire atentă.

De ce își schimbă găinile penajul toamna

Năpârlirea de toamnă la găini este un proces firesc, în care penajul vechi este înlocuit treptat cu unul nou. Apare, de obicei, odată cu venirea sezonului rece și nu trebuie confundată cu semnele unei boli.

Mulți crescători începători se sperie, crezând că penele cad din cauza unor infecții sau paraziți, iar graba de a interveni nu face decât să streseze păsările, care oricum trec printr-o perioadă mai grea.

Este important de știut că, pe durata năpârlirii, găinile își întrerup temporar atât activitatea sexuală, cât și funcția reproductivă, ceea ce înseamnă că nu mai fac ouă.

Schimbarea penelor are legătură directă cu adaptarea la noile condiții de vreme. Practic, găinile trec de la perioada verii, cu temperaturi ridicate și multă lumină, la sezonul de toamnă, când zilele devin mai scurte, apar ploile și vremea se răcește.

În schimb, căderea penelor în timpul iernii nu are legătură cu năpârlirea normală, ci indică mai degrabă o problemă de sănătate. Specialiștii spun că poate fi vorba de paraziți ai pielii sau de diverse boli infecțioase care afectează organismul păsării.

Intervalul variază între 50 și 55 de zile

Năpârlirea de toamnă durează, de obicei, între 50 și 55 de zile, după care începe să apară penajul nou. Dacă penele cad brusc și prea repede, acest lucru poate fi un semn de boală la găini.

Indiferent de motivul care a dus la năpârlire, fie că penele cad parțial sau complet, crescătorul ar trebui mai întâi să afle cauza reală, fără să intre în panică. Dacă problema este cauzată de o boală, e nevoie de tratamente și măsuri de igienă pentru a proteja păsările. În schimb, dacă pierderea penelor ține de un proces natural, este suficientă adaptarea hranei și a condițiilor de îngrijire, notează agrointel.ro.

Crescătorii începători pot confunda adesea năpârlirea de toamnă cu diverse probleme de sănătate care, netratate, pot duce chiar la pierderi în efectiv. Căderea penelor la găini poate fi confundată cu năpârlirea, însă uneori are și alte cauze, precum:

  • infestarea cu acarieni și păduchi;
  • infecții provocate de virusuri sau bacterii;
  • afecțiuni ale pielii;
  • stresul generat de zgomote puternice ori de contactul cu alte animale de companie.

În situațiile în care există neclarități privind schimbările din efectiv, este recomandată consultarea unui medic veterinar.

Cu o îngrijire adecvată, găinile pot trece mai repede prin procesul de năpârlire și pot reveni mai rapid la producția de ouă. Printre măsurile recomandate în această perioadă se numără:

  • Limitați contactul cu găinile, pentru că penele noi sunt fragile și pot sângera ușor;
  • Asigurați lumină suplimentară în adăpost, până la 14–15 ore pe zi;
  • Evitați situațiile stresante, cum ar fi schimbările în efectiv;
  • Verificați constant condițiile din adăpost: temperatură, umiditate, lipsa curenților de aer și așternut uscat.
Aceste măsuri pot reduce considerabil disconfortul păsărilor și pot preveni apariția unor probleme majore în perioada năpârlirii.

x