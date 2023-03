De ce s-au despărțit Fulgy și Bia Khalifa. Care este adevăratul motiv al separării

La finalul lunii februarie, Bia Khalifa își anunța prietenii virtuali că este din nou singură. Așadar, relația ei cu Fulgy a ajuns la final din cauza unor motive bine întemeiate, așa cum susține fosta concurentă de la iUmor.

Deși părea că formează un cuplu fericit, cei doi nu s-au mai înțeles și au căzut de comun acord să meargă pe drumuri separate.

„Sunt singură, regina s-a întors! Și pentru cine mă întreabă, eu l-am lăsat! Eu am pus prima story și a pus și el după. Dacă e cuminte și își vede de treaba lui nu vă spun ce s-a întâmplat, rămâne privat totul, pentru că eu nu fac tam-tam, doar mă protejez. Însă, în caz de ceva răspund pentru a corecta ceva anume în ceea ce privesc discuțiile legate de mine. TikTok-ul și Instagramul este plin doar cu poze cu mine și nu le șterge ci le arhivează să nu piardă like-urile…atât am avut de spus, nu are decât să își vadă de treabă și să o lăsăm moartă”, a declarat Bia Khalifa în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

Citește și: Ce cadou scump i-a luat Fulgy iubitei lui de 22 de ani, Bia Khalifa. A fost nevoie să transporte cadoul cu o roabă

Și Fulgy a avut o reacție în ceea ce privește separarea de fosta parteneră. Acesta a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale: „Ca să vă țin la curent cu realitatea, nu cu imaginea pe care v-o prezint eu, pe aplicațiile mele de socializare. Fosta mea relație de prietenie, s-a încheiat! SINGLE!”.

Care este adevăratul motiv al despărțirii dintre Bia Khalifa și Fulgy

Dacă până acum au fost foarte discreți în ceea ce privește despărțirea lor, Bia Khalifa a rupt tăcerea. Fosta concurentă de la iUmor a declarat că micile certuri și neînțelegerile legate de gestionarea banilor ar fi dus la ruptura dintre cei doi.

Tânăra a declarat că era nevoită să scoată bani din buzunar când ieșea alături de partenerul său în oraș, semn că și acesta ar fi fost unul dintre motivele care au contribuit la separarea lor.

„Rezolv treaba aceasta cum știu eu mai bine, nu prin jigniri cum face el. Și ce dacă m-a pus să stau cu familia lui la masă, în timpul relației?! Ce, trebuia să stau la altă masa lângă ei?! De ziua mea de naștere nu mi-a făcut nici un cadou. A luat un buchet de flori primit gratis de la o firmă, iar masa în oraș de ziua mea eu am plătit-o”, spunea Bia Khalifa, conform click.ro.

Citește și: iUmor sezonul 14, 11 martie. Bia Khalifa a îmbrăcat costumul Evei și a urcat pe scenă să facă haz de necaz: „Susțin mișcarea”

„A făcut și o criză de gelozie și din cauza lui Șișu (Tudor Sișu – n.r.). Pentru ce? Nu mai vreau copil cu el, nu vreau să îl cheme pe copilul meu Manole, nu mai am planuri de viitor cu el. Acum îmi doresc lângă mine un albanez. M-am decis! El ce spune despre mine pe Internet doar aberează.”, a mai adăugat Bia Khalifa vizibil deranjată de gesturile fostului partener.

Lucrurile se complică în viața lui Saverio ▶ Ai un nou episod din producția fenomenală Makari: Sicilian Mysteries