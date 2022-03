Delia, adevărul despre afecțiunile de sănătate. Ce a dezvăluit și cum trece peste ele

Artista, în vârstă de 40 de ani, a precizat că deși nu a avut vreo problemă gravă și nici nu a trecut prin vreo traumă, are momente când se simte anxioasă și aceasta este o stare pe care nu o poate controla, oricât și-ar dori, potrivit Libertatea.

Vedeta a precizat că nu a suferit episoade lungi de anxietate, însă a trecut prin ele, de mai multe ori și nu le poate controla.

Delia, despre anxietate: "Apare și dispare și am o stare care nu-mi face plăcere"

Delia a trecut prin astfel de momente chiar înainte de o ieșire în public, de un concert sau d eun eveniment unde nu-i face plăcere să se prezinte, potrivit sursei citată.

Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea, a spus Delia.

Artista a mai precizat că starea i se poate declanșa din orice, chiar și ditr-un mic detaliu, parent nesemnificativ.

Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care nu-mi face plăcere, a adăugat artista.

E bine să te poți repoziționa de fiecare dată, să nu te lași doborât și să găsești echilibrul, a conchis Delia.

