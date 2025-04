Destinația de vacanță de lux aleasă de Răzvan Simion și Daliana Răducan. Cum s-au fotografiat cei doi soți

Răzvan Simion și soția lui, Daliana Răducan, au postat câteva imagini din vacanța lor de vis.

Răzvan Simion și Daliana Răducan au ales o destinație superbă pentru vacanța de Paște, unde au petrecut sărbătorile împreună, doar ei doi.

Daliana și soțul ei, Răzvan Simion, au ales o destinație de lux pentru o vacanță de două săptămâni. Cei doi soți s-au bucurat din plin de peisajele din China, de cultura de acolo și de bucătăria lor excepțională.

Imagini din vacanța de vis a lui Răzvan Simion cu Daliana Răducan

Chiar dacă sărbătorile de Paște nu le-au petrecut cu ouă roșii și cozonac pe masă, Daliana și Răzvan au avut parte de zile de vacanță liniștite, care le-au adus multă bucurie.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Răzvan Simion, apariție specială în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, vinerea aceasta, de la 20.30, la Antena 1

De această dată, cei doi îndrăgostiți și-au dorit să petreacă sărbătorile doar ei doi și să pună mai mult accent pe timpul de cuplu petrecut împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„China ne-a tinut in priza mai bine de doua saptamani: patru orase, multe zboruri interne, ritm intens, experiente pe care le simtim inca vii.

Internetul a fost mai mult o provocare, asa ca am ramas offline si am trait clipa.

Am ratat urarile de sarbatori, dar speram din suflet ca v-ati bucurat de zile pline de liniste si oameni dragi.

Noi ne reincarcam bateriile si adunam povesti si poze pentru cand ne revedem”, a scris Daliana la descrierea postării sale de pe Instagram.

Citește și: Vineri, echipa Super Neatza sărbătoreşte 17 ani de emisie live, cu o super petrecere cu super eroi!

Postarea Dalianei a atras atenția fanilor, strângând peste 7.000 aprecieri. Urmăritorii ei i-au complimentat în secțiunea de cometarii și le-au adresat întrebări despre vacanța de vis pe care au avut-o.

Imaginile postate pe contul de Instagram al Dalianei sunt făcute pe un vas, iar cei îndrăgostiți apar îmbrățișați, în timp ce pe fundal se văd luminile orașului.

Răzvan și Daliana formează unuldingtre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit anul trecut într-o ceremonie extrem de elegantă și au avut parte de o petrecere cu fast alături de familie și de cei mai apropiați prieteni ai lor.

Când vine vorba despre relația lor, Răzvan și Daliana sunt foarte discreți și preferă să își țină viața de cuplu departe de ochii presei și ai curioșilor, focusându-se doar pe ei doi.

Cei doi se înțeleg de minune, însă puțini sunt cei care știu care este relația prezentatorului TV cu părinții Dalianei și, în special, cu tatăl acesteia.

Ea a povestit că se simte extrem de norocoasă pentru relația pe care o are cu părinții săi și pentru că sunt atât de apropiați, în pofida distanței.

„Am o familie iubitoare. Sunt foarte apropiată de părinții mei și de fratele meu. Acum, că familia s-a extins, Răzvan a ajuns preferatul familiei mele. Mai ales preferatul lui tata. Au devenit cei mai buni prieteni. De asta Răzvan e atât de atras de Milano, unde locuiesc ai mei. Îi face plăcere să ne petrecem timpul cu ei. Pot să zic că am fost și sunt o norocoasă. Părinții mei ne-au susținut pe mine și pe fratele meu pe tot parcursul nostru de până acum. Au fost ca o plasă de siguranță dacă aș fi căzut” a declarat Daliana Răducan pentru Viva.

Relația lor este una așa cum mulți își doresc, iar viața de familie, de asemenea, stârnește multă admirație și cuvinte de laudă.

Citește și: Cum se înțelege Răzvan Simion cu socrul său. Ce spune Daliana Răducan despre relația dintre cei doi