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Diana Munteanu, imagini de senzație din vacanță. Cum a pozat vedeta alături de fiul ei

Diana Munteanu și-a sărbătorit fiul, David, în Grecia, unde au petrecut o vacanță de vis. Imaginile publicate de prezentatoare au atras imediat atenția fanilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 19:21 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 19:22
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Diana Munteanu și-a sărbătorit fiul, David, în Grecia, unde au petrecut o vacanță de vis. Imaginile publicate de prezentatoare au atras imediat atenția fanilor. | Antena 1
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Diana Munteanu a publicat mai multe imagini spectaculoase din cea mai recentă vacanță petrecută alături de fiul său, David. Prezentatoarea TV a ales să marcheze aniversarea adolescentului printr-o escapadă într-o destinație de vis din Grecia, iar fotografiile distribuite pe rețelele de socializare au atras imediat atenția urmăritorilor.

Diana Munteanu, imagini de senzație din vacanță

Peisajele impresionante, marea de un albastru intens și atmosfera relaxantă au transformat călătoria într-o experiență de neuitat pentru cei doi. Diana Munteanu și fiul său au petrecut câteva zile departe de agitația cotidiană, bucurându-se de unele dintre cele mai frumoase locuri din Grecia.

Vacanța a avut și o semnificație specială. David a împlinit 17 ani, iar mama sa nu și-a ascuns emoțiile. Adolescentul se apropie cu pași repezi de majorat, iar anul viitor va bifa unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

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Cu această ocazie, Diana Munteanu a reflectat asupra anilor care au trecut atât de repede și asupra relației speciale pe care o are cu fiul ei. De-a lungul timpului, vedeta a vorbit adesea despre legătura puternică dintre ei și despre rolul important pe care David îl are în viața sa.

În imaginile postate online, cei doi apar zâmbitori și relaxați, bucurându-se din plin de vacanță. Fotografiile au fost apreciate de mii de persoane și au generat numeroase comentarii din partea fanilor. Mulți dintre urmăritori au remarcat relația apropiată dintre mamă și fiu, dar și felul în care Diana Munteanu reușește să își păstreze forma fizică impecabilă.

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Cum a pozat vedeta alături de fiul ei

La 47 de ani, prezentatoarea TV continuă să impresioneze prin silueta sa de invidiat și prin stilul de viață echilibrat pe care îl promovează. De-a lungul anilor, Diana a mărturisit că secretul său constă în disciplină, alimentație atent aleasă și multă mișcare.

Vedeta este cunoscută pentru pasiunea sa pentru sport și pentru atenția acordată sănătății. Rutina sa zilnică include antrenamente regulate și un regim alimentar echilibrat, aspecte care au ajutat-o să se mențină într-o formă excelentă.

Printre fotografiile care au atras cel mai mult atenția s-au numărat și cele în care Diana Munteanu apare în costum de baie, afișându-și silueta tonifiată. Fanii nu au întârziat să o complimenteze, mulți spunând că arată la fel de bine ca în urmă cu două decenii.

În descrierea uneia dintre postări, vedeta a transmis și un mesaj emoționant pentru fiul său.

„Plaja Navagio și Shipwreck, uimitoare! Și la mulți ani minunați pentru tine, cel mai iubit David!”, a scris Diana Munteanu pe rețelele de socializare.

De asemenea, în secțiunea de Instagram Story, prezentatoarea a publicat mai multe imagini și videoclipuri din timpul vacanței. De la peisaje spectaculoase și plimbări pe malul mării până la momente petrecute împreună, toate au surprins atmosfera relaxată și bucuria de a petrece timp în familie.

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Mai multe fotografii

Vacanța din Grecia s-a transformat astfel într-o amintire specială pentru Diana Munteanu și fiul său. Pentru vedetă, aniversarea lui David a fost încă un prilej de a celebra legătura puternică dintre ei și de a se bucura de fiecare moment petrecut împreună.

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