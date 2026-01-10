Din ce fac acum bani fetele de la Cheeky Girls. Cum arată acum gemenele Monica și Gabriela la 43 de ani

Gemenele de la Cheeky Girls, Monica și Gabriela făceau furori cu muzica lor la începutul anilor 2000.

Gemenele Cheeky Girls reușesc să îmbrace aceleași costume argintii care le-au făcut celebre în urmă cu 20 de ani și se mândresc cu acest lucru. | Hepta

Piesele lor răsunau în toate discotecile la acea vreme, iar versurile melodiilor lor erau fredonate de fani. Astăzi, la vârsta de 43 de ani, cele două artiste continuă să facă muzică, dar activează și într-un alt domeniu.

Monica și Gabriela Irimia au devenit cunoscute în Europa cu hitul care le-a consacrat cariera. Acum cele două surori sunt stabilite în Marea Britanie acolo unde și-au continuat cariera muzicală, de vreme ce pasiunea lor pentru muzică le-a făcut să se adapteze și reinventeze pentru a rămâne relevante.

Din ce câștigă bani gemenele Cheeky Girls

În prezent, gemenele Cheeky Girls declară că se bucură de cea mai bună versiune a vieții lor, fiind încântate de cum s-au așezat lucrurile pentru el, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Potrivit publicației britanice The Sun, cele două cântărețe s-au adaptat noilor trenduri muzicale și nu s-au temut să încerce ceva nou pentru a continua să își țină fanii aproape în timp ce se bucură de cea mai mare pasiune a lor.

Se pare că ele nu își câștigă banii doar din muzică, ci mai activează într-un domeniu care le aduce multe beneficii financiare. Monica și Gabriela lucrează în domeniul auto, în vânzări, fiind angajate în showroom-uri Audi. Monica lucrează în Lincolnshire, iar Gabriela la York.

Pe lângă pasiunea lor comună pentru muzică, ele împărtășesc și pasiunea pentru mașini.

„Ziua suntem îmbrăcate la costum și lucrăm cu mașini Audi, iar seara urcăm pe scenă în ținute sexy, ca Cheeky Girls. Avem ce e mai bun din ambele lumi”, a explicat Gabriela Irimia, potrivit The Sun.

Unii clienți care ajung la reprezentanțele auto, atunci când le văd pe gemenele Cheeky Girls, le recunosc din videoclipurile lor muzicale și aparițiile TV.

În continuare concertele și aparițiile lor la TV rămân o importantă sursă de venit pentru cele două surori.

Recent, ele au relansat piesa „Cheeky Song (Touch My Bum)” pe TikTok și nu au întârziat să apară cererile pentru concerte și spectacole în Marea Britanie.

Monica și Gabriela cântă și la petreceri private, evenimente și în cluburi studențești.

Cele două artiste arată în continuare ca atunci când abia ce se lansaseră în muzică, fiind la fel de frumoase, ca și când chipurile lor nu înregistrează trecerea timpului. La 43 de ani, Monica și Gabriela fac furori cu frumusețea lor.

„Oamenii ne întreabă mereu care e secretul nostru ca să arătăm bine. Avem câteva reguli stricte: nu mâncăm după ora 19.00, facem sport în fiecare zi”, a dezvăluit Gabriela.

Ele au vorbit deschis și despre operații estetice și schimbările la care au apelat pentru a se menține tinere.

„Nu ne-am făcut nimic, în afară de sâni și dinți. Au fost cadoul nostru pentru împlinirea a 40 de ani”, a afirmat Monica Irimia, potrivit Libertatea.

