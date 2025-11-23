Antena Căutare
Cum arată gemenele de la Cheeky Girls. Sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă

Gemenele de la Cheeky Girls făceau istorie în anii 2000, luând prin surprindere industria muzicală și de divertisment din România. Iată cum arată acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 10:50 | Actualizat Duminica, 23 Noiembrie 2025, 11:12
Cum arată gemenele de la Cheeky Girls la două decenii de la lansarea faimosului cântec | GettyImages

Gabriela și Monica Irimia au devenit cunoscute ca Gemenele de la Cheeky Girls în 2002, când aduceau în showbizul românesc un nou concept. Acestea au făcut furori și în Marea Britanie cu melodia „The Cheeky Song”.

Cum arată și cu ce se ocupă acum gemenele de la Cheeky Girls

După mai bine de două decenii de la lansarea melodiei care le-au adus faimă în Europa, Gabriela și Monica Irimia sunt complet schimbate.

„The Cheeky Song” a fost catalogat în urma unui sondaj în Marea Britanie drept cel mai urât cântec din istorie, potrivit unei surse. Cu toate acestea, a avut încasări de peste 1,2 milioane de lire sterline.

Gabriela și Monica s-au născut în Cluj, unde au și crescut, însă de mai bine de două decenii locuiesc în Marea Britanie. La 42 de ani sunt schimbate complet. Faima lor nu a durat mult, astfel că au fost nevoite să revină rapid cu picioarele pe pământ și să înfrunte viața dură.

Potrivit sursei menționate anterior, cele două surori s-au confruntat cu grave probleme financiare, fiind la un pas de faliment și pline de datorii. Deși casa de discuri le datora o sumă importantă, aveau taxe și facturi neplătite care băteau la ușă.

„La un an de la lansarea piesei The Cheeky Song a fost o nebunie totală. Am câștigat un premiu la National Music Awards, apoi am mers în Filipine, Thailanda, Japonia. Dar asta ne-a acaparat toată viața. Nu aveam timp de nimic și nu avem niciun prieten. Eram singure, deși cântam în fața a 100.000 de oameni”, a declarat Gabriela.

În ciuda ghinioanelor, gemenele nu s-au lăsat de muzică, deși nu au mai intrat niciodată în topurile muzicale internaționale. Anul trecut, cele două au făcut furori la un festival Pride, unde au cântat melodia care le-a adus faimă.

Pe lângă muzică, Gabriela și Monica lucrează în domeniul vânzărilor auto. Gabriela ar fi angajată la reprezentanța auto Minstergate Hyundai, din York, iar Monica ar lucra în Boston, Lincolshire la Read Hyundai.

„Acum 15 ani eram mai tinere. Nu ne-am schimbat prea mult, spre. Facem o grămadă de show-uri prin Anglia și Europa, dar amândouă avem și alte joburi”, a relatat Gabriela Irimia.

Aceasta a mărturisit că sunt și clienți care o recunosc de pe scenă, însă alege să nege în fața lor, invocând doar o asemănare deosebit de mare: „Le spun doar: <<Nu, doar semănăm foarte mult>>, și ei îmi spun: <<Oh, Doamne, chiar arăți ca ea.>>”

Gabriela și Monica Irimia vizitează țara de origine destul de des, mai ales dacă au un motiv întemeiat, precum cel de weekendul trecut, când fratel lor a pășit în fața altarului.

colaj gabriela și monica irimia, cheeky girls
„Venim de trei-patru ori pe an în România, dar de fiecare dată stăm foarte puțin, două-trei zile. Ne place să venim mai des și să stăm mai puțin”, a spus Monica Irimia.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.






