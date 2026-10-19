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Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea! Mai vedea doar 10% după un accident neașteptat. A ajuns de urgență la spital

Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea după ce un dop de șampanie l-a lovit în ochi. Artistul a ajuns de urgență la spital. Cum se simte acum.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 14:54 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 15:00
Dinu Maxer a dezvăluit cum a fost la un pas să își piardă vederea în urma unui accident | Facebook
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Medicii i-au pus mai multe diagnostice, printre care eroziune de cornee și sângerări în interiorul ochiului. Cum se simte acum și ce au descoperit medicii la reevaluare a dezvăluit chiar el, pe contul de Instagram.

Artistul a vorbit despre experiența sa la Urgențe, după ce un dop de șampanie l-a lovit în ochiul drept.

El a dezvăluit prin ce a trecut într-un video publicat online și ce diagnostic a primit acum.

Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea

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„Mai bine vă spun eu decât să aflați din altă parte,” a început Dinu Maxer video-ul în care a explicat că a fost la un pas să-și piardă vederea, care a fost filmat chiar în fața Spitalului Universitar din Capitală.

Artistul susține că mai vedea doar 10% cu ochiul drept după ce acesta a fost lovit de un dop de șampanie, moment în care a decis să apeleze la ajutorul medicilor. Așa a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală unde, potrivit declarațiilor sale, a fost tratat exemplar.

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Alături de video-ul surprins în fața spitalului, după ce a revenit la evaluare, Maxer a publicat și un mesaj în care a detaliat experiența și diagnosticul.

„Vineri după amiaza mi-am petrecut-o la Urgenta, speriat ca-mi pierd vederea, dupa ce un dop de șampanie a poposit direct în ochiul meu drept,” a scris artistul.

„Diagnostic: eroziune marcată de cornee, sângerări în camera anterioară a ochiului și altele,” a dezvăluit artistul. „Faptic vedeam o ceață densă prin care se distingeau forme neclare.„

„Am fost investigat și tratat de echipa de medici oftalmologi din serviciul de urgență de la Spitalul Universitar de Urgență. Multumiri speciale doamnei doctor oftalmolog Elena Stoicescu si felicitării echipei pentru profesionalism!” a dezvăluit Maxer.

Puțini știu că Dinu Maxer a absolvit cursurile Facultății de Medicină Generală la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, scrie Libertatea, așa că are cunoștințe în acest domeniu.

Cât despre tratamentul său, Maxer susține că a urmat indicațiile doctorilor și acum se simte semnificativ mai bine.

„Astăzi răsuflu ușurat fiindcă la re-evaluare - evoluția a fost spectaculoasă - neavând complicații precum dezlipire de retină sau glaucom,” a scris artistul. „Vederea mi-a revenit în proportie mare. Mai exista desigur câteva probleme care trebuie să se rezolve. Cum ar fi problemele de acuitate vizuală (nu mai văd clar să citesc cu ochiul drept) și alte sângerări. Dar prognosticul este bun evident dacă respect indicațiile ce mi s-au dat.”

Dinu Maxer a lăudat modul în care a fost tratat în spital

„Am fost tratat exemplar,” a dezvăluit artistul despre experiența sa de la spital. „Și vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei doctor Elena Stoicescu”

„Iată-mă acum la 3 zile, am fost cuminte, am dormit doar la unghi incomod, și am respectat tot tratamentul,” a dezvăluit artistul. „Am plecat fără pansament la ochi, ceea ce mă bucură enorm.”

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„Sistemul de sănătate de stat este unul fantastic, fiindcă în weekend, la particular, nu aș fi avut unde să apelez,” a continuat artistul. „Iar la stat, iată că am găsit tratament adecvat și mi s-a făcut tot ce trebuie.”

„Acum am venit la evaluare și de aceea vă și vorbesc cu zâmbetul pe buze, fiindcă mi-am recăpătat vederea în proporție de 80%,” a continuat Maxer. „Dacă sunt cuminte, într-o săptămână sunt apt.”

Maxer se pregătea și de un spectacol de teatru și a dezvăluit că îi era teamă că va fi nevoit să apeleze la ajutorul unui coleg pentru a-i ține locul, dar că și-a revenit și poate urca pe scenă.

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