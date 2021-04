Doliu la Hollywood. A murit Anne Douglas, mama vitregă a lui Michael Douglas

La vârsta de 102 ani, Anne Douglas se putea considera o femeie împlinită, având o familie iubitoare și o carieră în spate care i-a adus numai laude. Fosta soție a lui Kirk Douglas, tatăl lui Michael Douglas care a decedat în 2020, s-a stins din viața la vârsta de 102 ani.

Chiar dacă îi era doar mamă vitregă, Michael Douglas a îndrăgit-o și respectat-o foarte mult, crescând alături de ea. După ce tatăl actorului s-a stins din viața în 2020, Michael o mai avea doar pe mama lui.

Din nefericire, Anne Douglas a murit în casa ei din Beverly Hills, fără să fie cunoscută cauza morții până în prezent. Soțul ei, și el un domn longeviv, a murit anul trecut la vârsta de 103 ani, fiind unul dintre cei mai renumiți actori, cu roluri în “Spartacus,” “Lust for Life” și multe alte filme.

Povestea de dragoste dintre Anne Douglas și Kirk Douglas

Cei doi s-au cunoscut la Paris în 1954, unde Kirk filma pentru pelicula “Act of Love”, iar ea făcea publicitate. Împreună au avut doi băieți, pe Peter și Eric. Kirk spunea adesea că dragostea lui Anne l-a ținut în viață, l-a făcut să fie puternic și pentru asta îi este veșnic recunoscător.

În 2017, cuplul longeviv a lansat cartea “Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood”, unde au împărtășit lumii întregi povestea lor de iubire. Tot împreună Kirk și Anne au pus bazele fundației The Douglas Foundation, prin intermediul căreia au donat milioane de dolari către numeroase instituții.

Reacția lui Michael Douglas după moartea mamei sale vitrege

La aflarea tristei vești, actorul a declarat că mama lui “va fi mereu în inimile noastre”.

“Ea a văzut în totdeauna ce era mai bun din nou, în special în cazul tatălui meu. Tata nu ar fi avut niciodată cariera pe care a avut-o fără sprijinul Annei”, a mai adăugat Michael.

Prima soție a lui Kirk Douglas și mama lui Michael Douglas, Diana Douglas, a murit în 2015.

Relația lui Michael Douglas și a soției sale

Pentru cei doi faimoși actori, vârsta s-a dovedit a fi doar un număr. Michael Douglas, în vârstă de 76 de ani și Catherine Zeta-Jones, în vârstă de 51 de ani, și-au unit destinele în anul 2000. Pentru Douglas, Zeta-Jones este cea de-a doua soție, după ce a mai fost căsătorit în trecut cu Diandra Luker (1977-2000).

Michael Douglas și soția sa cu 25 de ani mai tânără, Catherine Zeta-Jones au împreună doi copii, pe Dylan Michael Douglas, în vârstă de 20 de ani și pe Carys Zeta Douglas, în vârstă de 17 ani, conform dailymail.co.uk.

De curând , Catherine Zeta-Jones a decis să vorbească deschis despre mariajul său cu Michael Douglas, deși toată lumea o blamează că și-a ales un partener mult mai în vârstă decât ea.

Actrița a ales să împărtășească lumii întregi secretul căsniciei sale de 20 de ani cu Michael Douglas. Cel mai important lucru este că cei doi nu și-au pierdut simțul umorului și adoră să petreacă timp împreună, în special pentru că nu au un program fix de lucru.