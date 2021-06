Dolly Parton are un obicei ieșit din comun în fiecare noapte. Starul muzicii country doarme machiată, dintr-un motiv aparte

Publicat: Miercuri, 02 Iunie 2021, 14:56 Actualizat Miercuri, 02 Iunie 2021, 16:19

Dolly Parton are 75 de ani și este considerată de lumea întreagă un star al muzicii country. Îi place să fie întotdeauna cochetă și are propriile ei reguli și obiceiuri când vine vorba de frumusețe. Iată ce obicei ieșit din comun are cântăreața în fiecare noapte.