Dorian Popa și-a cunoscut pentru prima oară nepoata. Cum a decurs vizita la fratele său și cât de frumoasă este micuța Sofia

Dorian Popa s-a decis să își revadă fratele după mai bine de 3 ani de zile. Ciprian Popa trăiește alături de familia sa în Germania, iar artistul a venit mai pregătit ca niciodată din România pentru a-și cunoaște pentru prima oară nepoțica.

”Am ajuns la el de ceva vreme, ceasul meu este la mâna lui pentru că i-a plăcut foarte mult. Ceasul este numai la mâna lui de când am ajuns. Ne-a primit cu un grătar, ne-am simțit bine, iar surpriza mea merge ca la carte. (...) Când ne-am întâlnit, eu nu am adus niciun cadou și l-am văzut că s-a uitat un pic ciudățel, dar încă nu bănuiește nimic. E 7 seara, iar eu am venit până la mașină spunându-i că trebuie să-mi iau geanta pentru a putea lua suplimentele. De fapt, în această geantă este cel mai nebun cadou.”, a povestit cântărețul în vlog-ul său de pe YouTube.

Artistul i-a dăruti fratelui său un telefon de ultimă generație, iar reacția lui Ciprian a fost una pe măsura așteptărilor.

Cât de adorabilă este Sofia, nepoata lui Dorian Popa

Cirprian, fratele lui Dorian Popa, este o prezență foarte discretă și preferă să stea cât mai departe de luminile reflectoarelor, motiv pentru care foarte puțini știu că artistul nu este singur la părinți.

Chiar dacă îi despart 2.000 de km, cei doi păstrează o relație foarte stânsă și de la distanță. După mai bine de 3 ani în care nu s-au văzut din cauza pandemiei, Dorian Popa s-a decis să își viziteze fratele și să își vadă nepoata.

Întâlnirea dintre ei a fost una magică și a înduioșat inimile internauților. Cântărețul a intrat rapid în jocul micuței Sofia și s-a distrat pe cinste alături de ea.

„N-aș fi crezut vreodată că poate fi un sentiment atât de puternic în inima mea când o voi cunoaște pe Sofia. Am tot văzut-o pe video call încă din ziua în care s-a născut. (...) Pe ea o distrează foarte tare când unchi-su se strâmbă.”, a mai spus el pe canalul de YouTube.

Dorian Popa a dezvăluit că și-a luat nepoțica în brațe, însă micuța s-a speriat de faptul că vorbește foarte tare.

„Ea o să mă iubească pe mine cu adevărat când o să se facă mare și o să-i trimită unchiul cadouri. (...) Cu ocazia botezului, care a fost întârziat din cauza pandemiei, unchiul a mai pregătit ceva.”, a mai adăugat el.

Sofia s-a amuzat maxim de gesturile unchiului său: „Ea încearcă să mă imte de câte ori mă scălâmb. M-a topit, nu mai sunt eu. (...) Trebuie să-i mulțumesc din suflet fratelui meu care până acum era destul de reticient în ceea ce privea camera”.

„Nu mă așteptam să accepți să o punem pe Sofia pe YouTube”, i-a spus Dorian Popa fratelui său, vizibil surprins.

