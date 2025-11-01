Antena Căutare
Puțini știu cum arată acum nepoatele lui Ion Dolănescu. Ambele i-au moștenit vocea și dragostea pentru muzică

Frații Ionuț și Dragoș Dolănescu sunt mândri de fiicele lor, Ioana-Maria și Maria de Jesus, care au moștenit talentul bunicului lor, Ion Dolănescu.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 01 Noiembrie 2025, 16:30 | Actualizat Miercuri, 29 Octombrie 2025, 14:58
Ioana-Maria Dolănescu se poate lăuda cu o vitrină plină de medalii, obținute la diverse concursuri muzicale

Dragoș a spus că își dorește ca cele două verișoare, care împart aceeași pasiune pentru artă, să se cunoască și să-și petreacă vacanțele împreună.

Cum arată acum nepoatele lui Ion Dolănescu

Ioana-Maria, fiica de 15 ani a lui Ionuț Dolănescu, se bucură deja de un succes uriaș pe scenă. Mulți îi prezic o carieră strălucită în muzică, mai ales că vocea ei amintește de cea a bunicii sale celebre, Maria Ciobanu.

„Mult succes frumoasa și talentata noastră! Să ajungi pe culmile Mariei Ciobanu și chiar s-o depășești. Multă sănătate și noroc în viață, lângă familia ta superbă. Te iubim!”, i-au transmis admiratorii pe conturile sociale.

Într-un interviu pentru Click!, Ionuț Dolănescu a vorbit despre fiica sa, alături de care urcă pe marile scene pentru a susține recitaluri.

„Fiica mea, Ioana-Maria, este olimpică la vioară, dar îi place să și cânte, toată ziua ascultă piesele de muzică populară are Mariei Ciobanu. În plus, i-a moștenit și timbrul vocal! Iar fiul cel mic, Iancu, are o voce suavă și plină de sensibilitate, ca a bunicului Ion Dolănescu. Amândoi au succes, au fost și la Festivalul Ion Dolănescu.”

Ioana-Maria Dolănescu se poate lăuda cu o vitrină plină de medalii, obținute la diverse concursuri muzicale. De pildă, ea a câștigat Premiul I la Olimpiada Națională de la Suceava și Premiul II la Concursul Internațional de Interpretare din Tulcea.

„Soții Ionuț și Doinița Dolănescu au un onorariu cuprins între 2.000 și 3.000 de euro, pentru un recital de 45 de minute. Uneori mai vin și cu fiul și cu fetița. Ionuț este un om cu mult bun-simț, e o plăcere să colaborezi cu el și cu familia lui”, a declarat impresarul Radu Baron pentru sursa citată.

Fiica lui Dragoș Dolănescu este de profesie avocat

Și Dragoș Dolănescu, fratele lui Ionuț, are motive de bucurie. Fiica lui, Maria de Jesus, are 26 de ani, este frumoasă ca un fotomodel și profesează ca avocat, dar a moștenit din familie dragostea pentru muzică și scenă.

„Cântă foarte bine, a făcut și niște cursuri muzicale, are și câteva premii, la nivel național. A fost silitoare, bună la învățătură, a studiat Dreptul, în Costa Rica”, a precizat Dragoș.

Deși are neînțelegeri cu fratele său, Ionuț, Dragoș Dolănescu își dorește ca verișorii să se viziteze și să petreacă timp împreună.

„Îmi pare tare rău că verișorii, adică cei trei copii ai lui Ionuț și cei trei ai mei, nu se pot întâlni, ca să se cunoască, să petreacă vacanțele împreună, ar fi fost frumos.

Mi-ar plăcea ca fata mea și fiica lui Ionuț, mai ales că au talent vocal, au această pasiune comună, să se împrietenească. Ele nu-și vorbesc, nu se știu. Poate că, într-o zi....Tata cred că e mândru de nepoatele lui, de acolo din Cer, de unde simt că ne veghează.”

Ion Dolănescu a fost unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din România. În decursul carierei sale, a înregistrat peste 50 de albume, iar printre cele mai apreciate piese ale sale se numără „M-am născut printre Carpați”. Ion Dolănescu s-a stins din viață pe 19 martie 2009, în București, la vârsta de 65 de ani, în urma unui infarct.

