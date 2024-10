SuperNanny a marcat o generație întreagă de copii, dar și de părinți. Iată ce ascundea sub zâmbetul cald cu care și-a obișnuit telespectatorii de-a lungul anilor.

Irina Petrea a cucerit publicul din România cu metodele de parenting pe care le aplica în fața camerelor de luat vederi. Emisiunea prezentată de SuperNanny era populară printre părinți.

Psiholog de meserie, Irina Petrea s-a implicat în educația unei generații întregi.

Rolul de la TV i-a țesut o întreagă poveste, însă SuperNanny trecea prin clipe deosebit de grele în momentul în care apărea zâmbind în casa diferitelor familii.

Citește și: O nouă materie în programa școlară 2023-2024. Disciplina obligatorie pe care o vor studia elevii de liceu

Articolul continuă după reclamă

Drama neștiută a Irinei Petrea. Cu ce s-a confruntat SuperNanny când filma înconjurată de copii: „Nu mai puteam să suport”

De-a lungul timpului, Irina Petrea a vorbit despre tragediile din viața sa, despre moarea succesivă a persoanelor apropiate.

„Tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă. Fratele meu a murit singur în casă, l-a găsit soția lui a doua zi.

Tata în 2020, în septembrie și mama la sfârșitul lui ianuarie, 2021. La un an după ce a murit mama, a murit și fratele meu mai mare, și la patru luni după ce a murit el, a murit și pisica mea”, s-a destăinuit ea în cadrul unui podcast.

Însă puțini știu cât de dificil i-a fost să accepte un diagnostic care i-a spulberat pe dată visurile.

Aceasta a fost diagnosticată cu infertilitate primară. Pentru cine care iubește copiii, își dedică viața educării acestora, vestea că nu poate trăi experiența de mamă este foarte dificilă.

Diagnosticul crunt a tulburat-o teribil și a influențat și dinamica în familia Irinei. Soțul acesteia lucra peste hotare, iar sprijinul lui a contat extraordinar de mult.

Citește și: Armin Nicoară și Claudia Puican încearcă să facă un copil de trei ani. Ce probleme au întâmpinat și unde au căutat ajutor

„Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei.

Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. (…)

Soțul meu lucrează foarte mult în afară. Au fost ani în care ne-am văzut trei săptămâni adunate cap la cap, într-un an. E nevoie de foarte multă încredere. Există încredere. În astfel de relații, fără încredere nu există nimic.

Mi-a fost alături în toate momentele cheie ale vieții mele”, a dezvăluit fosta prezentatoare TV în cadrul unei emisiuni.

În ciuda faptului că își dorea să adopte un copil, SuperNanny a pus deoparte gândul după discuții cu partenerul său de viață.

Citește și: Sfaturi prețioase de la medici! Infertilitatea, una dintre marile probleme ale ultimilor ani. Care sunt cauzele, simptomele și tratamentele

În cadrul aceluiași interviu, Irina Petrea mărturisește că, deși cu greu, a trecut peste și s-a obișnuit cu situația dată.

„M-am obișnuit cu asta, am trecut peste! Pur și simplu sufăr de ceea ce suferă o mulțime de alte femei, de infertilitate primară, doar că nu am știut.

Când am văzut că nu rămân gravidă, m-am întrebat oare de ce? Apoi făcând tot felul de analize am constatat că sufăr de acest lucru și nu se poate face nimic.

M-am gândit să adopt un copil, dar pentru asta trebuie să fie ambii parteneri de acord, iar acest subiect a rămas suspendat deocamdată.

Citește și: Imagini emoționante cu frații care nu au avut posibilitatea să guste niciodată zacuscă:“Pot să iau borcanul să duc la frații mei?”

Nu am putut să ne punem de accord cu privire la acest subiect și am lăsat-o așa, pentru că e mai bine să rămân echilibrată decât să mă tulbur cu o grămadă de lucruri pe care nu le pot rezolva.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Nu am făcut nicio dramă din asta, mi-a fost greu, dar am trecut peste, până la urmă trebuie să accepți ceea ce nu poți să schimbi”, a mai adăugat aceasta.

Irina Petrea a dat dovadă de mult curaj expunându-și latura vulnerabilă în fața publicului. Acest pas le poate ajuta și pe alte femei care trec prin aceeași situație tulburătoare.