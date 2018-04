Dumnezeu nu a lăsat-o fără alinare! Semul divin primit de Ionela Prodan: "Doamne, trebuie să devin mai bună!"

După accidentul care i-a schimbat viața, în urmă cu mulţi ani, Ionela Prodan se luptă să treacă de noua cumpănă din viaţa ei, aflată pe patul de spital.

În urmă cu ceva timp, artista a vorbit la Acces Direct despre momentul tragic ce i-a schimbat viaţa. Atunci, spune ea, a primit un semn de la Dumnezeu:

"Semnul este că exist, că am bucurii, că am copiii lângă mine şi, cel mai important lucru, îl am pe Dumnezeu. Aveam un copil de două luni, acasă, şi eu eram, la rândul meu, un copil pentru bărbatul şi familia mea, răsfăţat de public şi să vezi o asemenea tragedie.

De atunci, am zis "Doamne, poate este un semn. Trebuie să devin mai bună, să devin un om credincios. Tot ce am în viaţă nu am pentru că merit eu"... Înainte nu eram credincioasă. Mi se părea că totul e al meu, mi se cuvine", povestea Ionela Prodan.