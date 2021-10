Edward Sanda, mesaj emoționant pentru soția sa, Cleopatra Stratan, chiar de ziua ei. "“Te iubesc” e prea puțin sa-ți spun"

Cleopatra Stratan a împlinit frumoasa vârstă de 19 ani și se poate declara o tânără fericită, fiind deja căsătorită, având o carieră de succes, pregătită să înceapă facultatea.

Cu ocazia zilei sale de naștere, printre sutele de mesaje primite de la admiratori, fani, rude și prieteni, unul dintre cele mai frumoase a fost de departe cel transmis chiar de soțul ei, Edward Sanda.

Mesajul emoționant transmis de Edward Sanda soției sale, Cleopatra Stratan

Tânărul cântăreț a postat pe contul său de Instagram o fotografie adorabilă alături de frumoasa lui soție, iar descrierea pozei a fost de-a dreptul înduioșătoare.

“Azi e despre tine! 😍 Tu!

Cea care mi-a dat inima peste cap din prima zi in care mi-a și furat-o! Acum e doar a ta și mi-a spus ca te iubește infinit!

Sa ai parte de ceea ce-ți dorești și sa atragi doar lucruri și momente frumoase așa ca sufletul tău unic și curat!

“Te iubesc” e prea puțin sa-ți spun in comparație cu ceea ce simt pentru tine!

Happy Birthday , My #WifeyForLifey! ❤️💋🎂

@cleopatrastratan”, a scris Edward Sanda.

Cleopatra a fost vizibil emoționată de mesajul iubitului ei și l-a repostat pe Insta Story, declarându-I și ea la rândul ei că o iubește. Fanii i-au copleșit pe cei doi cântăreți cu felicitări și complimente.

Cleopatra le-a arătat fanilor pe Insta Stories ș ice caodu a primit de la Edward, fiind extrem de încântată pentru că acum poate imortaliza fiecare moment unic, creând împreună amintiri.

Frumoasa artistă a primit de la iubitul ei soț un aparat foto. Pentru a sărbătorii, Cleopatra a făcut deja câteva poze cu Edward, fiind amândoi extrem de fericiți și zâmbitori.

De ce nu a luat Cleopatra Stratan numele de familie al soțului ei

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au unit destinele în luna august a acestui an și au avut parte de o nuntă ca în povești. Cei doi tineri au ales să se cunune religios fără nași, iar la cununia civilă martori le-au fost chiar părinții. Recent, artista a confirmat faptul că nu și-a schimbat numele după căsătorie.

Chiar dacă cei doi sunt acum soț și soție, Cleopatra a decis să își păstreze numele de familie, fiind fericită cu alegerea ei. Probabil artista consideră că fericirea ei și a lui Edward nu stă în faptul că ea nu a luat numele soțului ei.

Cleopatra și Edward, o nuntă de vis

Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au spus ”DA” în fața ofițerului de stare civilă. și cei doi s-au cununat și religios. Fiica lui Pavel Stratan și-a dorit ca Edward să fie primul și ultimul bărbat din viața ei, așa că și-au transformat povestea de iubire în mariaj. Alături de ei au fost părinții, care au impresionat.

Tânăra a purtat o rochie simplă, din mătase și cu dantelă în zona bustului, care i-a pus în evidență inocența și frumusețea.

Edward a optat pentru un costum negru, cu cămașă albă și papion închis la culoare.

