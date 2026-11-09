Emilia Ghinescu, atac dur la adresa unor colegi de breaslă! Artista a răbufnit: „Rușine să vă fie! Doar răutate aveți în suflet”

Emilia Ghinescu a răbufnit la adresa unor colegi de breaslă și le-a transmis un mesaj dur. Artista nu și-a ascuns nemulțumirea și a spus lucrurilor pe nume, fără menajamente.

Emilia Ghinescu a transmis un mesaj tranșant la adresa unor colegi de breaslă, după ce anumite comportamente au deranjat-o. Artista și-a exprimat public nemulțumirea și nu s-a ferit să folosească vorbe dure.

Emilia Ghinescu a răbufnit. A lansat un atac dur la adresa unor colegi de breaslă

Emilia Ghinescu a răbufnit pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj dur la adresa unor colegi de breaslă. Artista s-a arătat deranjată de comentariile pe care spune că le primește din partea unor instrumentiști, soliști și soliste.

Cântăreața susține că unii dintre aceștia o critică folosind conturi false, deși, atunci când se întâlnesc la evenimente, au o atitudine complet diferită față de ea. Potrivit artistei, aceștia îi cer fotografii, vor să cânte alături de ea și îi apreciază muzica atunci când sunt față în față.

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Emilia Ghinescu consideră că este nedrept ca aceleași persoane să o vorbească de rău în mediul online. Artista a ținut să le amintească și faptul că munca și cariera ei au contribuit la succesul unor colegi din domeniul muzical.

„Către unii dintre colegii mei, instrumentiști, soliste și soliști care comentează din spatele unor conturi false sau de pe conturile lor. RUȘINE SĂ VĂ FIE! Nu vă spun numele pentru că sunt convinsă că asta așteptați, doar, doar veți ajunge și voi cunoscuți și prin intermediul meu va ajunge numele vostru prin ziare, dar voi vă știți.

Nu mă interesează opiniile și părerile voastre referitoare la cariera mea și la viața mea! Nu credeți că ar fi frumos să știe publicul, oamenii ăștia care ne fac cine suntem și care contează realmente, cum mă «periați» voi când ne întâlnim la evenimente, cum mă rugați să fac poze cu voi și să cânt alături de voi ca să vă cunoască și pe voi cineva în afara de blocul unde stați și o scară din blocul vecin, cum îmi cântați cântecele (unele dintre voi, foarte prost), cum îmi spuneți cât de frumoasă și minunată sunt?

Să îmi aprindeți o lumânare la VII, că datorită mie câștigați bani la nunți… pe munca mea. Nu credeți că, dacă am reușit să rezist atâția ani în lumea asta, să cresc mereu și să las ceva în urma mea, înseamnă că fac bine ceea ce fac sau îi considerați proști pe toți oamenii care mă iubesc și care-mi ascultă muzica? RUȘINICĂ!”, a scris Emilia Ghinescu pe TikTok.

Ce a făcut-o pe artistă să reacționeze public

Emilia Ghinescu nu s-a oprit aici. Artista a continuat mesajul și a spus că situația a afectat-o și pe plan personal. Potrivit acesteia, copiii și partenerul său au încurajat-o să vorbească public despre ceea ce se întâmplă, deoarece suferă atunci când o văd pusă într-o astfel de situație.

Cântăreața a avut cuvinte la fel de dure la adresa celor pe care îi consideră responsabili pentru comentariile negative. La final, le-a transmis acestora că speră ca Dumnezeu să aibă grijă de ei.

„Dar voi nu aveți rușine și nu aveți niciun Dumnezeu! Doar răutate și mizerie aveți în suflet.

Pentru mine sunteți fără valoare și așa veți rămâne! Nu vă scriam nici mesajul ăsta, dar m-au rugat copiii și omul care mă iubește pentru că pe ei chiar îi doare și suferă pentru mine. Dar voi nu cunoașteți sentimentul ăsta. Dumnezeu să aibă grijă de voi și de sufletele voastre!”, a mai transmis Emilia Ghinescu.

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