Evelyn Lozada, presupusa iubită a lui Marc Anthony, incendiară la plajă. Cum a fost surprinsă la malul mării

Evelyn Alexandra Lozada, născută în 1975, e o celebritate în SUA, ce și-a făcut un renume în țara natală prin cariera sa de model și aparițiile ei TV.

Lozada e cunoscută drept una dintre cele mai cunoscute vedete ce au apărut în emisiunea VH1 Basketball Wives, un reality show axat pe soțiile, fostele neveste și iubitele jucătorilor de baschet.

Cum arată Evelyn Lozada la plajă

Dincolo de aparițiile sale TV, Lozada a scris, în parteneriat cu alte persoane, 3 cărți - The Wives Association: Inner Circle, ce prezintă povestea unei femei care se căsătorește cu un sportiv și formează un club cu celelalte soții ale atleților, cu inspirație semnificativă din viața reală, The Perfect Date și The Wrong Mr. Darcy.