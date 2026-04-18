Antena Căutare
Facundo Arana a împlinit 54 de ani. Cum arată acum celebrul actor din telenovela "Înger Sălbatic"

Facundo Arana, actorul care a interpretat rolul lui Ivo în celebra telenovelă „Înger Sălbatic” a împlinit de curând frumoasa vârstă de 54 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 11:24
Galerie
El a rămas cunoscut pentru rolurile sale romantice din telenovele și pentru acelea a fost cel mai mult îndrăgit de public. | Profimedia

Fanii care l-au apreciat o viață întreagă pentru talentul său actoricesc și pentru rolurile care l-au consacrat i-au transmis cele mai sincere urări de ziua lui de naștere.

Cum arată acum Facundo Arana la 54 de ani

Celebrul actor a făcut o postare de curând pe contul lui de Instagram la finalul lunii martie în care a împărtășit cu fanii săi cea mai recentă fotografie cu el. În postare, el a ales și o poză cu el de la vârsta de 27 de ani, pe vremea când era un visător.

Articolul continuă după reclamă

Actorul a transmis un mesaj emoționant la descrierea postării, care le-a atras imediat atenția urmăritorilor săi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„La mulți ani mie! 54 de ani! Wow..ce se întâmplă cu timpul de se scurge așa de repede? Vă mulțumesc pentru toate urările. Am împlinit dublul vârstei pe care o aveam în cealaltă poză, îmi amintesc foarte bine acele vremuri...Pe atunci iubeam idealurile utopice ce păreau de neatins, mă făceau să dau totul! Dar păreau atât de departe, până când am reușit să le transform în vise și apoi le-am urmărit neobosit! Fie ca sufletul meu să zâmbească ca atunci! Toate acele vise s-au împlinit și multe dintre ele datorită vouă. Vă trimit tuturor multe îmbrățișări și vă mulțumesc pentru toată dragostea pe care mi-o arătați de fiecare dată”, a scris Facundo la descrierea noii sale postări de pe Instagram.

Facundo Arana s-a născut pe 31 martie 1972 în Buenos Aires, Argentina. Pe lângă cariera lui de succes în actorie, el este cunoscut și pentru cariera lui muzicală, având sute de mii de fani.

Chiar dacă telenovela „Înger Sălbatic” a avut un succes răsunător, iar telespectatorii din România s-au bucurat să vadă povestea de dragoste dintre personajele interpretate de actorii Facundo Arana și Natalia Oreiro, el nu a rămas în lumina reflectoarelor.

Actorul a mai jucat și în alte filme și telenovele precum Perla Negra (1994), Montaña rusa, otra vuelta (1996), Zíngara (1995), Chiquititas (1997), La Fuga (2001), Tocar el cielo (2007), El agua del fin del mundo (2010) și Adiós, querido Pep (2015). Cu toate acestea, niciunul din aceste roluri nu l-a mai făcut faimos așa cum a fost în cazul telenovelei „Înger Sălbatic”.

El a rămas cunoscut pentru rolurile sale romantice din telenovele și pentru acelea a fost cel mai mult îndrăgit de public.

colaj facundo arana
+1
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x