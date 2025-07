Fiica Andreei Bănică s-a angajat. Unde lucrează și cu ce se ocupă adolescenta

Andreea Bănică este celebră pentru vocea ei unică și cariera de succes în muzică încă de pe vremea când făcea parte din trupa Blondy, la începutul anilor 2000.

Unde lucrează fiica Andreei Bănică, Sofia

Astăzi, pe lângă cariera în muzică, Andreea este și antreprenor. Ea și soțul ei, Lucian Mitrea, care este și managerul ei, dețin Hote Atmosphere by the Sea, un hotel de lux la malul Mării Negre.

Sofia, fiica Andreei Bănică, în vârstă de 16 ani, a început și ea să lucreze. Andreea Bănică își împarte timpul între spectacolele pe care le are programate vara asta și drumurile la Eforie Nord la hotelul pe care îl deține și administrează.

Sofia Bănică a crescut și este acum o adolescentă în toată regula, făcându-i mândrii de ea pe părinții ei.

Ea împreună cu soțul ei, Lucian Mitrea, se ocupă de fiecare detaliu la hotel pentru a se asigura că oaspeții și turiștii lor au parte de cele mai frumoase șederi. În hotelul de lux, turiștii care îi trec pragul se bucură de servicii de înaltă calitate.

De curând, Andreea Bănică a dezvăluit pentru Viva că a decis să o angajeze și pe fiica ei, Sofia, care face acum parte din staff-ul hotelului. Sofia lucrează ca recepționeră și este încântată de primul ei job de vară.

În ultima perioadă, Andreea Bănică s-a focusat foarte mult pe muncă, acordând mai multă grijă business-ului său de pe litoral. Atunci când nu e la spectacole sau la hotelul de la Eforie, Andreea se ocupă de educația și creșterea copiilor lor, despre care spune mereu că îi aduc foarte multă energie și bucurie în fiecare zi.

„Sofia are 16 ani și jumătate. Este la Eforie și ne ajută în acest business. Este la recepție, lucrează. Este o fată foarte isteață. Are și ea tură acolo, cu ceilalți recepționeri. Nu muncește gratis, trebuie să aibă și salariu. Și eu și Lucian am muncit de mici.

Și am spus că trebuie și copiii mei să învețe să muncească de mici și să prețuiască ceea ce au. Să își dea seama ce înseamnă valoarea banului, până la urmă. Și valoarea vieții! ”, a dezvăluit Andreea Bănică despre fiica ei.

