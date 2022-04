Fiica cea mare a lui Jorge a împlinit 20 de ani. Cât de bine arată Ilinca și ce a transmis artistul: „Iubesc la ea tot”

Jorge a mărturisit că a cunoscut-o pe Ilinca pe vremea când avea 8 ani și că este emoționat pentru faptul că a cunoscut-o pe tânără în mai multe etape ale vieții: copilăria, adolescența și acum maturitatea.

Jorge a transmis un mesaj pentru Ilinca pe contul său de Instagram, publicând și o fotografie de familie. În imagine apare artistul, soția lui Jorge, Ramona Prodea, fiica lui Jorge dintr-o relație anterioară și Ilinca.

Ce a transmis Jorge de ziua Ilincăi, fiica Ramonei Podea

„Acum 12 ani am cunoscut o fetiță de 8 ani, veselă, foarte inventivă, talentată și cu mult entusiasm. Câțiva ani mai târziu, mi-a devenit fiică și relația noastră a evoluat superb, am cunoscut-o copil, apoi s-a transformat în adolescentă iar acum în adult, o tipă sigură pe ea și cu multă pasiune. O știu în toate etapele…am râs împreună, am plâns împreună”, a spus Jorge.

Jorge a precizat că o consideră pe Ilinca fiica sa, deși nu au același sânge.

„M-a ajutat să iubesc un copil fără să fac diferența între ea și “ai mei”.

Azi, Ilinca împlinește 20 de ani și iubesc la ea tot, omul care a devenit, chiar și felul în care mă enervează îl iubesc pentru că e unică.

La mulți ani ILY, te iubesc”, a transmis Jorge pe rețelele sociale.

Deși nu este fiica lui biologică, Jorge o iubește pe Ilinca la fel de mult ca pe David și Karina. Artistul nu face diferențe între cei trei copii ai lui și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de ei.

„Trei este un număr magic, chiar dacă doar doi sunt ai mei, de sânge, o iubesc la fel de mult și pe Ilinca, stăm împreună și ne bucurăm de viață în fiecare zi. Nu ești niciodată pregătit să fii parinte. Mereu te ia prin surprindere. La noi e nebunia mai mare în sensul că acum avem discuții existențiale cu Ilinca, după jumătate de oră ne jucăm cu David (3 ani) cu mașinutele și ne uităm la desene, iar după o oră vorbim cu Karina”, spunea Jorge anul trecut pentru Libertatea pentru femei.

