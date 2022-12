Fiica lui NOSFE, prima aniversare fără tatăl ei. Ce imagini a publicat Mădălina Crețan: „Ești iubire, ești sensibilitate”

Din păcate, Iris a avut parte de prima aniversare fără tatăl său, însă mama sa i-a fost alături și a învăluit-o cu iubire și căldură. Mădălina Crețan a publicat o serie de imagini cu fiica sa și a regretatului NOSFE, în ziua în care a împlinit 7 ani.

Citește și: Iris, fiica regretatului NOSFE, mesaj sfâșietor la o lună de la moartea artistului: „Degeaba am sănătate dacă nu am familie”

Iris, fiica Mădălinei Crețan și a lui NSOFE a împlinit 7 ani. Imagini emoționante cu micuța

„Ești iubire, ești căldură, ești sensibilitate, ești forță, ești ambiție, ești gingășie, ești lumină, ești frumusețe, ești tot ceea ce îți dorești să fii și mai mult! Ești copilul soarelui si al lunii, să nu uiți toate astea niciodată! 7”, a transmis Mădălina Crețan pe contul său de Instagram.

De asemenea, pe contul de Instagram al lui Iris au fost publicate imagini cu ea din ziua în care a împlinit 7 ani.

Citește și: Chefi la cuțite, 21 noiembrie 2022. Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, a trecut printr-o accidentare. Ce i-a zis medicul

Recent, Mădălina Crețan, soția lui NOSFE, a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant venind din partea lui Iris, fiica sa. „Eu îmi doresc în viața asta să am sănatate, familie și să învăț carte! Degeaba am sănătate dacă nu am familie.” Gânduri de la Iris...”

Mădălina Crețan a revenit pe rețelele sociale, după ce contul ei de Instagram pe care strânsese o comunitate mare de fani i-a fost închis. Profilul soției regretatului NOSFE a fost raportat de „niște suflete pierdute în Universul ăsta mare”, la scurt timp după decesul artistului, așa cum spune aceasta în prima sa postare.

Nosfe a murit la vârsta de 37 de ani. Potrivit Poliției, rapper-ului i s-a făcut rău în casa din Balotești, iar soția sa a apelat 112.

Citește și: Ce decizie a luat Șatra Benz după înmormântarea lui Nosfe. Ce se întâmplă cu banii din munca sa și cele 200 de piese nepublicate

Anunțul morții a fost făcut public de membrii trupei Șatra Benz.

„Cu regret și durere vă anunțăm ceva ce nu ne-am fi dorit să vă anunțăm niciodată. Fratele nostru NOSFE a plecat dintre noi azi noapte. Ne aflăm intr-o situație delicată și procesăm cu greu pierderea. Orice gând bun și orice susținere morală ajută enorm. Momentan e tot ce putem comunica. Te iubim frate! Somn senin și trecere lină!”, au scris cei din Șatra Benz.

Nosfe a lăsat în urmă o fiică și o soție alături de care a trăit o poveste de dragoste ca în filme.

Doinița Oancea, Cătălin Cazacu, Paula Chirilă și Romică Țociu, noile vedete la Poftiți la târg ▶ Vezi în AntenaPLAY