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Gestul emoționant făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu din nou fericită”

A trecut un an de la moartea celebrului parașutist Felix Baumgartner. Mihaela Rădulescu, cea care i-a fost parteneră aproximativ 11 ani, a transmis un mesaj emoționant. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Iulie 2026, 18:24 | Actualizat Sambata, 18 Iulie 2026, 18:35
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Gestul emoționant făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner | hepta
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Pe 17 iulie 2026, la un an de la moartea lui Felix, Mihaela Rădulescu a mers în Italia, exact în locul în care parașutistul și-a găsit sfârșitul. La un an de la moartea iubitului, Mihaela Rădulescu spune că este timpul să fie din nou fericită.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță.

Gestul emoționant făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner

Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a transmis Mihaela Rădulescu.

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Vedeta din România a vorbit despre un festival mondial neconvențional cu numele: „FLY FOR FELIX”, îndemânându-i pe cei care împărtășesc pasiunile pe care le-a avut parașutistul, să posteze imagini cu hashtagul #FlyForFelix.

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„FLY FOR FELIX – un festival mondial neconvențional, care se poate întâmpla oriunde, oricând, acolo unde există oameni care iubesc zborul la fel de mult cum îl iubea Felix și oameni care l-au iubit, l-au admirat și au fost inspirați de moștenirea pe care a lăsat-o. Felix a fost cel mai cunoscut parașutist din lume, multiplu campion mondial, primul om care a depășit viteza sunetului atunci când a sărit din stratosferă, pilot comercial de elicopter, autorizat să piloteze nouă tipuri de aeronave, un pilot de elicopter acrobatic extraordinar, pilot licențiat de balon cu aer cald, cel mai tânăr laureat al distincției Living Legends of Aviation, un pasionat de parapantă și chiar și mai îndrăgostit de paramotor.

Așadar, dacă oricare dintre aceste lucruri face parte din viața ta, #FlyForFelix. Folosește acest hashtag, dar, mai important decât atât, pune-ți sufletul în ceea ce faci. (…) Felix era cel mai fericit acolo, sus, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care și-a dorit să le fac pentru el, în caz că… Ei bine, acum se întâmplă în întreaga lume și nu pot să le mulțumesc îndeajuns tuturor piloților care au făcut deja asta, din Statele Unite, Italia, Elveția, România, Franța, Brazilia, Germania, Austria, Polonia, Croația, Belgia, Israel, Singapore…Postați imaginile sau clipurile cu zborul vostru, ca să le pot adăuga în filmul Fly For Felix”, se mai arată în postarea vedetei.

Felix Baumgartner și mihaela radulescu
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Felix Baumgartner a murit la 56 de eni, pe 17 iulie 2025, în timpul unui accident cu parapanta, în Italia.

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