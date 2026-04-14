Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu. Cu ce probleme s-a confruntat după moartea parașutistului

Mihaela Rădulescu a dezvăluit prin ce a trecut după moartea lui Felix Baumgartner și ce probleme a avut cu familia acestuia

Mihaela Rădulescu a rupt tăcerea și a decis să povestească prin ce a trecut după moartea partenerului său. Vedeta a postat în mediul online mai multe imagini rare și filmulețe din arhiva personală. De asemenea, aceasta a promis că va începe o serie în care va oferi toate detaliile despre viața sa din ultima perioadă.

Ce i-a făcut familia lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu

Mihaela Rădulescu a păstrat tăcerea timp de aproape nouă luni, iar acum este decisă să spună „partea sa de realitate”. Într-una dintre postările din această serie, vedeta a detaliat cum a arătat ultima zi din viața parașutistului austriac, dar și cum a fost tratată de familia și prietenii acestuia după incidentul tragic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Mihaela a povestit că a filmat întreaga dimineață a acelei zile, în care Felix se pregătea pentru saltul cu parașuta care i-a fost fatal.

„Am filmat întreaga lui dimineață în ziua aceea. Era în cea mai bună condiție și am avut un mic dejun perfect. Ne-am îmbrățișat, sărutat și am râs împreună. Mi-am primit ultimul «te iubesc» cu zâmbetul său uimitor pe cameră, înainte să decoleze”, a spus Mihaela.

Citește și: Absența remarcată de toți la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. De ce nu a fost prezent Ayan, fiul vedetei

Vedeta a dezvăluit că în următoarele două săptămâni de la tragedie nu a putut dormi și că a slăbit 12 kilograme din cauza durerii și a stresului.

„Am slăbit 12 kilograme în timp ce a trebuit să mă ocup de avocați, investigațiile poliției, două autopsii, vizitele zilnice la morga din Italia, unde mi-am petrecut fiecare seară cu el”, a povestit aceasta.

Prezentatoarea TV a explicat că a trecut singură prin această perioadă dificilă și că nu a simțit sprijinul familiei parașutistului. În încheierea mesajului, Mihaela a mulțumit prietenilor și apropiaților care i-au fost alături, menționând că fratele său a venit special din România pentru a o susține.

Cu ce probleme s-a confruntat Mihaela Rădulescu după pierderea lui Felix

Problemele nu s-au încheiat pentru vedetă după moartea partenerului său. Aceasta a făcut o postare detaliată în care a povestit experiența dificilă avută cu familia parașutistului.

„Este greu de crezut cât de mult am însemnat pentru acest om incredibil și cum pierderea sa șocantă a dus la o durere și mai mare, prin care a trebuit să trăiesc un alt șoc în paralel. Sunt multe știri false, deci aici este versiunea mea asupra realității. Am fost tăcută vreme de opt luni. În aceste opt luni nu am avut voie să merg în cele două case din Elveția, nici măcar ca să-mi salvez pisicile sau să-mi iau lucrurile”, a povestit Mihaela.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mihaela Rădulescu rupe tăcerea la 8 luni de la pierderea partenerului său. Cum arată primul Paște fără Felix Baumgartner

Vedeta a subliniat că nu a cerut niciodată bani sau bunuri de la familia lui Felix, explicând că legea este clară în lipsa unei căsătorii.

„Nu i-am cerut niciodată familiei lui bani, case, mașini sau alte bunuri. Nu mă gândesc la nimic mai absurd decât să dau în judecată familia bărbatului meu”, a mai spus ea.

Mihaela a mai dezvăluit că timp de opt luni a încercat să-și recupereze lucrurile personale din locuințele în care au trăit împreună.

„Sunt ultima persoană care își dorește o conversație publică despre această situație, dar tăcerea mea a fost înțeleasă greșit. A fost depășită orice limită a decenței, iar ceea ce mi-au făcut nu este ceva despre care voi mai păstra tăcerea”, a încheiat vedeta.

Postarea Mihaelei Rădulescu a generat un val de reacții în mediul online, iar vedeta a promis că va reveni cu noi detalii în perioada următoare.