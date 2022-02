Cu ce probleme se confruntă Gina Pistol. De ce a cerut ajutorul prietenilor virtuali. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV

Gina Pistol este foarte activă pe rețelele sociale de când a născut. Prezentatoarea TV își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa și le povestește despre experiența minunată de mămică.

Vedeta și-a obișnuit urmăritorii de pe rețelele sociale cu posătările sale înduioșîătoare, însă de data aceasta a reușit să îngrijoreze pe toată lumea după ce a cerut ajutorul printr-un InstaStory.

De ce a apelat Gina Pistol la ajutorul fanilor

Prezentatoarea TV a dezvăluit că se confruntă cu câteva probleme de sănătate de o săptămână. Se pare că Gina Pistol are dureri cumplite de genunchi, iar de două zile au luat-o și durerile de glezne.

„De o săptămână mă dor foarte tare genunchii... de vreo două zile și gleznele. Ce să fac, ce să iau?”, a scris vedeta, vizibil afectată de starea în care se află.

De asemenea, imaginea pe care a publicat-o odată cu mesajul a atras atenția prietenilor virtuali. Prezentatoarea TV s-a lăsat fotografiată cu capul pe pernă, iar chipul său i-a îngrijorat pe internauți. Se pare că durerile și-au pus amprenta asupra vedetei, care pare destul de obosită.

Deși nu a specificat sursa durerii, Gina Pistol a mărturisit în urmă cu puțin timp că s-a apucat să facă sport pentru a scăpa de kilogramele nedorite. Aceasta nu a oferit prea multe informații despre acest detaliu, însă este posibil ca antrenamentele să-i fi solicitat corpul mult prea mult.

Ce spune Gina Pistol despre experiența de mamă

Prezentatoarea Chefi la Cuțite trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei alături de Josephine. Aceasta se bucură de fiecare clipă petrecută în rolul de mamă, iar de recent a povestit despre marea schimbare de care a avut parte, chiar în platoul Observator.

„Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a spus Gina Pistol la Observator.

Gina Pistol s-a apucat de dietă și sport

În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, Gina Pistol a mărturisit faptul că își dorește să slăbească pentru că nu se simte bine în pielea sa. Pentru a ajunge la rezultatele dorite, prezentatoarea de la „Chefi la cuțite” s-a apucat de sport și de o dietă sănătoasă.

„Azi îi fac o surpriză trupului. Azi mă apuc de sport și dietă. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme. Sport n-am mai făcut de vrei 3 ani. Acum, la 10 luni distanță, atât îmi arată cântarul 65 kilograme. Nu sunt cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva.”, a spus vedeta pe pagina oficială de Instagram.

