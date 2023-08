Imagine rară cu mama lui Mihai Petre. Cum a surprins-o coregraful pe Coca Petre alături de nepoatele ei și de nora Elwira Petre

Mihai Petre a publicat un portret înduioșătore de familie, surprins în vacanță. Coregraful și soția sa au petrecut timp minunat alături de fiicele lor și de bunica acestora.

Mihai Petre a publicat pe rețelele sociale o fotografie din vacanța din Bulgari, unde a fost prezentă și mama lui. Juratul de la Te cunosc de undeva! a ținut să precizeze că s-a bucurat de faptul că mama sa a mers în vacanța de familie.

Cum arată mama lui Mihai Petre. Portretul înduioșător de familie, publicat de juratul de la Te cunosc de undeva!

„Cel mai bine ma simt in vacanța cu familia, cu fetele mele. De data asta mă bucur mult cp a venit și mama. Am ajuns în Bulgaria, in stațiunea Obzor, aproape de casă”, a scris Mihai Petre pe Instagram, în dreptul imaginii unde Coca Petre apare ținându-și de mână nepoatele.

Familia Petre apare zâmbitoare la Malul Mării Negre, iar Mihai Petre a fost cel care a imortalizat momentul.

Mihai Petre a publicat mai multe imagini de la plajă, atât cu soția sa, Elwira Petre, cât și cu cele două fiice ale lor.

Coca Petre, mama lui Mihai Petre, a fost cea care l-a îndrumat pe juratul de la Te cunosc de undeva! spre dans. Coregraful a povestit în trecut cum mama lui aproape că l-a dus cu forța la cursurile de dans, pe vremea când era copil, iar acest gest și-a pus amprenta asupra carierei lui.

„Am început la 12 ani, destul de târziu, mama m-a îndreptat spre dans. Aproape că m-a dus cu forța, pentru că făceam karate și nu prea îmi plăcea ideea de dans. Dar pentru că programul de la școală nu mai îmi permitea să merg la karate și trebuia să fac ceva cu energia mea, mama a insistat să merg la dans și bine a făcut! Căci iată, tot ce am în viața asta, practic a izvorât de acolo, de la dansul de performanță și de la dans în general, pe care îl iubesc. E o formă de comunicare fantastică, care aduce oamenii împreună și care îi bucură”, a povestit Mihai Petre într-un interviu pentru Libertatea.

