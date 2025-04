Imagini îngrijorătoare cu maestrul Florin Zamfirescu. Cum arată actorul după ce a căzut și s-a lovit la cap

Florin Zamfirescu trece prin momente grele la 76 de ani. Un videoclip apărut recent pe rețelele sociale cu celebrul actor a îngrijorat pe toată lumea. În ultima perioadă, maestrul a fost supus unei operații de cataractă.

Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme de sănătate. Celebrul actor a fost operat de cataractă. La scurt timp de la intervenția chirurgicală, maestrul a căzut și s-a lovit la cap, chiar în zona operației.

Incidentul a avut loc în drum spre spital, acolo unde urma să primească îngrijiri post-operatorii. Vederea actorului a fost afectată din cauza procedurii, dar și a plasturilor, motiv pentru care s-a împiedicat și s-a lovit destul de rău în zona capului.

De curând, un videoclip cu maestrul a fost postat pe TikTok. Postarea a stârnit o mulțime de reacții și a îngrijorat fanii. Oamenilor din mediul virtuali nu le-a venit să creadă că Florin Zamfirescu trece prin momente atât de dificile.

Cum arată Florin Zamfirescu după operația de cataractă și lovitura la cap

Un internaut a avut ocazia să-l întâlnească pe Florin Zamfirescu chiar după ce actorul a trecut prin intervenția chirurgicală. Bărbatul s-a bucurat foarte mult că a putut să discute cu maestrul. Mai mult, acesta l-a și filmat în timp ce discutau.

Videoclipul cu actorul a devenit celebru pe rețelele sociale, unde a strâns mai bine de 33 de mii de like-uri. Imaginile cu Florin Zamfirescu i-a îngrijorat pe fanii acestuia. Toți au fost uluiți când au văzut în ce stare se află maestrul.

Cu ochiul bandajat și cu o lovitură în zona frunții, Florin Zamfirescu a răspuns foarte sincer la întrebările bărbatului. Fără reținere, actorul i-a spus că a împlinit recent 76 de ani.

„Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu Florin Zamfirescu?”, „Florin Zamfirescu este un român veritabil. Respectele mele, maestre!”, „Sunt atât de periculoase, dar inevitabile căzăturile la o anumită vârstă! Sănătate și refacere grabnică!” sau „Aveți grijă de dumneavoastră maestre”, au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Florin Zamfirescu

În urmă cu mai bine de doi ani, Florin Zamifrescu vorbea despre problemele de sănătate și regimul alimentar pe care îl are. Actorul a scos la iveală faptul că suferă de diabet și că are tensiune oscilantă pentru care ia tratament.

De altfel, marele actor a susținut că are probleme și cu inima, mai exact o fisură de aortă pentru care nu a avut nevoie de operație.

De când s-a retras a țară, Florin Zamfirescu duce o viață liniștită. Mai mult, acesta a încercat să își ocupe timpul cu agricultura. Maestrul se mândrea cu grădina lui de acasă, dar și cu roșiile mari și gustoase pe care le-a avut anul trecut.

„Am un prieten care mă ajută, am udătură la picătură, am un acoperiș pentru ploile acide, care înnegresc roșiile. E un acoperiș, dar nu e seră. Am avut anul trecut niște roșii foarte mari. Cred că trei tone de roșii am avut. Am dat la toți vecinii. Grădina mea nu este mare, are 180 mp. Dar această grădină hrănește cinci familii. Pe mine, pe vecinul care se ocupă mai mult de ea, dar el are două familii, iar eu am și eu două. Deci hrănește șase familii, de fapt. Am chemat vecinii să vină să ia roșii și nu se cunoștea că au luat.”, a mărturisit el, conform viva.ro.