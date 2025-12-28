Imagini rare cu Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu. A apărut la un eveniment alături de fiul ei, Mario Mutu

Alexandra Dinu a participat recent alături de fiul ei și a lui Adrian Mutu la recepția organizată de Consulatul României la Milano, cu ocazia Zilei Naționale.

Alexandra Dinu a fost mereu o prezență discretă și a preferat să își țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Actrița, acum în vârstă de 44 de ani, este prima soție a lui Adrian Mutu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Mario, care îi calcă pe urme tatălui său. Iată cum arată vedeta în prezent!

Cum arată Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 44 de ani

Actriță și prezentatoare de televiziune română, recunoscută pe plan internațional după ce a apărut în producții din Italia, Statele Unite ale Americii și în filme de la Hollywood, Alexandra Dinu a fost căsătorită cu Adrian Mutu între 2001 și 2003, iar împreună îl au pe Mario.

După divorțul de celebrul fotbalist, Alexandra Dinu nu s-a mai afișat cu niciun alt bărbat, preferând să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală. Luna aceasta, Alexandra Dinu a participat alături de Mario la un eveniment oficial, organizat de Consulatul României la Milano, cu prilejul Zilei Naționale. Deși anii au trecut, prima soție a lui Adrian Mutu pare neschimbată, fiind la fel de frumoasă.

Alexandra Dinu, mărturisiri sincere despre provocările de a fi mamă singură

La începutul anilor 2000, Adrian Mutu și Alexandra Dinu formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Însă, după doar trei ani de căsnicie și după ce Alexandra l-a adus pe lume pe Mario, cei doi au decis să pună punct poveștii lor de dragoste.

După despărțirea de Adrian Mutu, Alexandra Dinu s-a mutat în Italia împreună cu Mario. Actrița a vorbit cu sinceritate despre provocările de a fi mamă singură, recunoscând că nu este deloc ușor. Cu toate acestea, Alexandra Dinu a avut grijă să pună mereu pe primul loc binele fiului său.

„Să crești singură un copil nu este deloc ușor, dar cu siguranță este mai bine așa decât să rămâi într-o familie în care există nemulțumire sau tensiuni. Să ai un copil este cea mai frumoasă bucurie a vieții, iar eu m-am bucurat de fiecare zi pe care am avut-o alături de Mario.

El a fost mereu o parte importantă din modul în care am decis anumite lucruri de-a lungul vieții: fie că a fost vorba despre mutarea în altă țară, despre implicarea într-un alt proiect sau despre alegerea oamenilor care ne-au fost alături. Pentru mine a contat ca lui să îi fie bine, să fie fericit și să se bucure de copilărie sau, mai târziu, de adolescență”, a mărturisit Alexandra Dinu, potrivit unei surse.