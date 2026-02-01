Antena Căutare
Imagini rare cu fiica lui Megan Fox. Cum arată Saga Blade în brațele tatălui său celebru

Recent, au fost surprinse imagini rare cu fiica lui Megan Fox, Saga Blade Fox-Baker, pe care o are cu fostul partener, Machine Gun Kelly (MGK).

Publicat: Duminica, 01 Februarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 29 Ianuarie 2026, 15:53
Megan Fox și Machine Gun Kelly și-au încheiat relația înainte de nașterea fiicei lor | Getty Images

Deși relația lor s-a încheiat, Fox și MGK s-au reunit recent la o cină, unde fotografii au surprins imagini și cu fiica lor.

Se pare că actrița, în vârstă de 39 de ani, și muzicianul de 35 de ani, și-ar fi încheiat relația amoroasă pentru totdeauna, dar vor să aibă o relație de co-părinți sănătoasă, scrie Daily Mail.

Acum în vârstă de 10 luni, Saga a fost fotografiată în timp ce era ținută în brațe de ambii părinți.

Până acum, cei 2 au încercat să o țină departe pe fiica lor de lumina reflectoarelor.

Imagini rare cu fiica lui Megan Fox

Pe lângă Saga, Fox are împreună cu fostul ei soț, Brian Austin Green (în vârstă de 52 de ani), 3 fii, Noah, (13 ani), Bodhi, care a împlinit 12 ani în februarie, și Journey, de 9 ani.

Actrița a adus pe lume singurul ei copil cu MGK în martie 2025. Ea și artistul au avut o relație controversată, care a început în 2020.

Citește și: Megan Fox s-a afișat într-o rochie transparentă, cu imprimeuri hipnotizante. Apariția actriței i-a năucit pe fani: „Fără cuvinte”

Relația a trecut prin mai multe etape de împăcare înainte ca cei 2 să își anunțe logodna în ianuarie 2022.

Vezi cum arată fiica lui Megan Fox în GALERIA FOTO!

Dar Fox și MGK și-au încheiat logodna la începutul lui 2024, după ce Fox a găsit „material tulburător” pe telefonul lui.

„Nu mai sunt împreună cu adevărat de mult timp, iar orice a existat între ei pe plan romantic s-a încheiat,” a declarat o sursă la începutul acestei luni.

„Relația lor, în acest moment, se rezumă doar la cea de co-părinți. Megan se concentrează pe copiii ei, pe bebeluș și pe adaptarea la acest nou capitol. Asta e cu adevărat prioritatea ei,” a continuat sursa.

MGK a dezvăluit de ce el și megan Fox au ales numele de Saga pentru fiica lor

MGK (nume real Colson Baker) mai are o fiică, Casie, în vârstă de 16 ani, pe care o are cu fosta iubită Emma Cannon.

În luna iunie, el a explicat semnificația numelui fiicei sale mai mici.

„Ea este o poveste epică. Asta înseamnă Saga,” a spus el despre acest nume.

MGK a făcut aluzie și la pierderea de sarcină suferită de Fox în trecut și a declarat că numele Saga a fost inspirat de „drumul ei, cei cinci ani ai venirii, dispariției, revenirii, dispariției și revenirii din nou”.

De asemenea, a legat numele de originile sale norvegiene.

Citește și: Megan Fox și-a fotografiat trupul într-un costum de baie care pare că o strânge. Ipostaza cum doar iubitului îi este dat să vadă

„Este zeița nordică a poveștilor. Așadar, are în față un viitor legat de povestire,” a continuat MGK.

Anterior, fanii au crezut în mod eronat că foștii parteneri și-au numit fiica „Celestial Seed”, din cauza descrierii folosite de MGK atunci când a anunțat nașterea.

În martie, artistul a distribuit un videoclip pe Instagram cu mâna fiicei sale, alături de care a scris mesajul: „În sfârșit a sosit!. Mica noastră sămânță cerească. 27.03.25.”

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Comentarii


