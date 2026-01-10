Imagini rare cu Kate Middleton în copilărie. Cum arăta viitoarea regină ca domnișoară de onoare la nunta unchiului ei controversat

Pe Internet au fost publicate imagini rare cu Kate Middleton în copilărie, la nunta unchiului său, care a devenit controversat între timp.

Kate Middleton e acum una dintre cele mai cunoscute femei din lume și viitoarea regină a Regatului Unit.

Dar înainte să devină Prințesa de Wales, Kate a avut o viață diferită față de cea a familiei regale, scrie Daily Mail.

Recent, au fost publicate pe Internet imagini de la nunta unchiului său, Gary Goldsmith, din 1991.

În cadrul evenimentului, Kate a fost una dintre domnișoarele de onoare.

Imagini rare cu Kate Middleton în copilărie

Imaginile rare cu Kate Middleton la nunta din 1991 i-au încântat pe fanii familiei regale după ce au fost publicate pe X.

Video-ul a fost realizat la nunta lui Gary Goldsmith cu Miranda Foote și a fost făcut public pentru prima dată în 2017, la 6 ani după ce Kate s-a căsătorit cu Prințul William. Acum, a fost publicat din nou pe rețelele de socializare, înainte de cea de-a 44-a aniversare a lui Kate.

În imagini, Kate și sora sa mai mică, Pippa, poartă rochițe identice și coronițe de flori. Nunta a avut loc la biserica Sf. Petru din Buckinghamshire.

La nuntă a participat și fratele mai mic al lui Kate, James, pe când avea doar 3 ani.

Gary Goldsmith e fratele mai mic al mamei lui Kate, Carole Middleton. El a fost ulterior etichetat drept cel mai controversat membru al familiei, în urma unei serii de scandaluri și chiar a unei condamnări penale pentru agresarea celei de-a 4-a soții.

El a participat inclusiv la emisiunea Celebrity Big Brother. El a fost găsit vinovat după ce a trântit-o la pământ pe Julie-Ann Brown, fosta soție, în fața locuinței lor, după ce aceasta l-a acuzat că ar fi consumat droguri.

Kate Middleton a fost domnișoară de onoare la nunta unchiului său

În video, Kate apare în timp ce primește și un cadou de la mire, ca semn de apreciere. Fanii familiei regale de pe X au remarcat că „zâmbetul ei frumos, ținuta naturală și gesturile grațioase sunt instantaneu recognoscibile”, chiar și la o vârstă fragedă.

Alți utilizatori X au fost de acord că Kate era „sortită să devină Regină”. Unii au remarcat asemănarea dintre Pippa și Prințesa Charlotte, fiica de 10 ani a Prințului William și a lui Kate.

În timp ce Kate zâmbește larg, Pippa pare destul de reticentă să-și ocupe locul în rând la ceremonie.

Într-un alt segment, Kate și Pippa pot fi văzute în timp ce își admirau coronițele de flori. Pe măsură ce mirii părăsesc biserica după ceremonie, Kate a fost filmată în timp ce poza pe rând pentru fotografii alături de cuplul fericit.

Kate a împlinit 44 de ani pe data de 9 ianuarie, la aproximativ 1 an după ce a confirmat că se află în remisie după cancer.

La prima sa apariție publică după finalizarea unui tratament preventiv de chimioterapie, Kate a făcut o vizită profund emoționantă la Spitalul Royal Marsden din Londra, unde a primit propriul tratament oncologic.

Ea a mulțumit personalului medical pentru „îngrijirea, sprijinul și compasiunea excepționale” pe parcursul celor 12 luni de luptă cu boala și a împărtășit povești emoționante cu pacienții, într-un gest remarcabil de solidaritate.