Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători

Kate Middleton a revizitat spitalul în care a fost tratată pentru cancer. Iată ce gest a făcut înainte de Crăciun.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 15:04 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 15:13
Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer | GettyImages, ProfiMedia

Kate Middleton a vorbit public despre lupta sa împotriva cancerului. Aceasta a fost diagnosticată în 2024 Deși inițial Palatul nu a dat prea multe informații, soția Prințului William a transmis public un mesaj de toleranță, unitate, curaj și speranță atât pentru sine, familia sa, cât și pentru ceilalți oameni care se luptă cu această boală cruntă.

Prințesa de Wales a fost tratată la spitalul Royal Marsden din Londra, iar în ianuarie a împărtășit public bucuria că este în remisie.

Gestul făcut de Kate Middleton în prag de sărbători pentru spitalul în care a fost tratată de cancer

Ne mai despart doar câteva ore de Nașterea Domnului, o sărbătoare a bucuriei și speranței. În prag de sărbători, Kate Middleton a făcut un gest deosebit pentru specialiștii care au tratat-o și pentru pacienții spitalului Royal Marsden din Londra. Ea a urmat ședințe de chimioterapie preventivă la filiala din Sutton a spitalului.

Prințesa de Wales a dăruit un brad de Crăciun spitalului, conform Daily Mail. Bradul este unul dintre cei folosiți la slujba anuală de colinde „Together at Christmas” ținută la Westminster Abbey pe 5 decembrie, ajunsă la cea de-a cincea ediție. La slujba respectivă au participat seniorii familiei regale, precum și copiii, dar și celebrități, printre care Kate Winslet și Katie Melua.

Angajații spitalului au transmis un mesaj public de mulțumire, apreciind gestul Prințesei: „Mulțumim Alteței Sale Regale, Prințesa de Wales, pentru donarea unui brad de Crăciun de la slujba de colinde <<Together at Christma>>s, desfășurat la Westminster Abbey.

Mulțumim și lui Stephen Phair pentru decorarea lui superbă. Bradul poate fi admirat acum la intrarea în Oak Cancer Centre din Sutton.”

De asemenea, vizita Prințesei de Wales s-a terminat cu o plimbare în grădina „Ever After Garden” din Chelsea, instalație dedicată celor care și-au pierdut viața din cauza cancerului. Cuprinde peste 30.000 de trandafiri luminați, în memoria celor care au pierdut lupta cu boala.

Grădina a fost creată în 2019 de Anya Hindmarch, iar de atunci a adus fonduri de peste 1,2 milioane de lire sterline pentru spital.

„Mulțumiri tuturor celor care au contribuit la Ever After Garden, care strânge fonduri vitale pentru Fundația de Cancer The Royal Marsden. (...)

Fiecare floare, fiecare lumină, este o amintire ținută împreună, o iluminare a iubirii, amintirii și speranței împărtășite”, a transmis Prințesa de Wales.

