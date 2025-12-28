Antena Căutare
Cum sună vocile copiilor regali. Imagini adorabile cu Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

Imagini adorabile cu cei trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton au fost surprinse de Sărbători. Micuții au vorbit cu admiratorii, dar mezinul Louis a atras, din nou, toată atenția.

Publicat: Duminica, 28 Decembrie 2025, 14:27
Cum sună vocile Prințului George, Prințesei Charlotte și cea a Prințului Louis | Profimedia

Ca în fiecare an, familia regală britanică s-a îndreptat către Sandringham, proprietatea lor privată din Norfolk, în estul Angliei, pentru a sărbători Crăciunul acolo. De Sărbători, cu toții merg la biserică și obișnuiesc să se întâlnească cu localnicii în dimineața zilei de 25 decembrie. Tradiția s-a păstrat și anul acesta, dar un alt detaliu a atras atenția tuturor celor prezenți. Cei trei copii ai Prințuluil Wiliam și ai lui Kate Middleton au vorbit cu localnicii, iar cineva a filmat întreg momentul. Videoclipul a fost publicat pe rețelele sociale și astfel, oamenii din întreaga lume au auzit pentru prima dată cu sună vocile copiilor regali.

Cum sună vocile celor trei copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton. Ce detaliu adorabil au remarcat internauții

Vocea prințului Louis, pe care a folosit-o pentru a se adresa publicului în ziua de Crăciun, a devenit virală pe TikTok într-o postare în care se spune că este „atât de drăguț”. Clipul cu copiii cuplului regal a adunat peste 290.000 de aprecieri și vizionat de milioane de ori, fiind postat cu descrierea: „Nu mai pot cât de drăguț este Loius”.

Citește și: Kate Middleton, gest deosebit pentru spitalul în care a fost tratată de cancer. Ce a făcut Prințesa de Wales în prag de sărbători

Pe înregistrare, acesta se aude spunând „bună ziua” unei persoane din public, pe care prințul William părea să-l recunoască și pe care îl numea „John”. În același timp, George le urează tuturor „Crăciun fericit”, la fel și surioara lor, Charlotte.

La un moment dat, cineva se aude spunând: „Charlotte, ți-am adus o carte”, iar prințesa a răspuns: „Mulțumesc foarte mult”.

De asemenea, micuțul Louis ținea în brațe un câine de jucărie cu o căciulă de Moș Crăciun, un alt detaliu care le-a topit inimile internauților.

„Plimbarea” anuală de Crăciun a avut loc după ce Charlotte a cântat un duet la pian împreună cu mama ei, prințesa Kate, în cadrul slujbei de colinde „Together at Christmas”, a lui Kate, la Westminster Abbey, pe 5 decembrie. Imaginile slujbei festive au fost difuzate în Marea Britanie pe ITV, în Ajunul Crăciunului.

Citește și: Kate Middleton, duet special cu fiica ei, Charlotte. Ce piesă de Crăciun au cântat și cum și-au surprins fanii

În mesajul său de Crăciun din acest an, regele Charles al III-lea a transmis: „Acum câteva săptămâni, regina și cu mine am fost încântați să mergem într-o vizită de stat la Vatican, unde ne-am rugat împreună cu papa Leo, într-un moment istoric de unitate spirituală. Împreună, am sărbătorit tema jubileului, „Pelerinii speranței”.

El a vorbit și despre lecțiilor trecutului: „Am făcut acest lucru în timpul verii, când am sărbătorit 80 de ani de la Ziua Victoriei în Europa și Ziua Victoriei asupra Japoniei. Cu trecerea anilor, tot mai puțini dintre noi își mai amintesc de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dar curajul și sacrificiul militarilor noștri, bărbați și femei, precum și modul în care comunitățile s-au unit în fața unei provocări atât de mari, transmit un mesaj etern pentru noi toți. Acestea sunt valorile care au modelat țara noastră și Commonwealth-ul”.

