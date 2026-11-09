Petrecerea de Halloween organizată de Jamie Foxx s-a încheiat cu un incident violent. Un bărbat ar fi fost înjunghiat în zona gâtului, iar un suspect a fost arestat.

Incident violent la petrecerea organizată în vila lui Jamie Foxx! Un bărbat a fost înjunghiat, iar poliția a intervenit | antena 1

Petrecerea de Halloween organizată de Jamie Foxx la reședința sa din Thousand Oaks, California, s-a încheiat cu un incident violent. Un bărbat ar fi fost înjunghiat în zona gâtului în timpul evenimentului, iar un suspect a fost arestat de polițiști. Potrivit informațiilor publicate de TMZ, victima a suferit o rană superficială și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Evenimentul, organizat anual de actor împreună cu fiica sa, Anelise, a adunat numeroși invitați. Atmosfera festivă s-ar fi transformat însă într-una tensionată după ce autoritățile au intervenit în urma incidentului.

Un bărbat a fost arestat după presupusa agresiune

Potrivit surselor citate de TMZ, un bărbat ar fi fost înjunghiat în zona gâtului, însă rana nu ar fi fost gravă. Acesta a fost evaluat și tratat de paramedici chiar la locul evenimentului.

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Un suspect de sex masculin a fost arestat sub acuzația de agresiune cu o armă mortală. Imaginile obținute de publicația americană arată o intervenție a forțelor de ordine, în timp ce mai multe persoane se aflau în afara proprietății.

În înregistrări, un bărbat poate fi văzut încătușat și condus de doi polițiști. Acesta ar fi spus: „Vreau să depun plângere”. Alte persoane apar, de asemenea, încătușate sau așezate la sol, în timp ce agenții supravegheau zona. La fața locului au fost prezente și ambulanțe cu semnalele luminoase pornite.

Ulterior, agenții de securitate au fost surprinși cerându-le celor adunați pe stradă să elibereze drumul pentru ca un camion să poată trece.

Jamie Foxx nu a spus dacă se afla la petrecere

Deocamdată, nu se știe dacă Jamie Foxx se afla în reședință în momentul în care a avut loc incidentul. Reprezentanții actorului au fost contactați pentru un punct de vedere, însă informațiile publicate nu includ un răspuns din partea acestora.

Nici actorul nu a făcut referire la presupusa agresiune pe rețelele sociale. În schimb, acesta a distribuit imagini de la eveniment, în care rapperul OhGeesy apărea pe scenă, și a felicitat-o pe fiica sa, Anelise, pentru organizare.

Petrecerea se numește SKVLK Fest și este organizată în fiecare an de Jamie Foxx și fiica sa. Pagina oficială a evenimentului a publicat, la rândul ei, fotografii și videoclipuri cu invitații, fără să menționeze incidentul.

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Nu este prima dată când petrecerea de Halloween a actorului ajunge în atenția publicului din cauza unui moment tensionat. Anul trecut, Jamie Foxx a avut o reacție furioasă după ce un spectator ar fi aruncat un obiect spre scenă, în timpul concertului rapperiței GloRilla.

În vârstă de 58 de ani, actorul a devenit recent tată pentru a treia oară. El și partenera sa, Alyce Huckstepp, în vârstă de 31 de ani, au avut primul copil împreună, potrivit informațiilor publicate de revista People.