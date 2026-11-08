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Cine a câștigat amuleta și avantajul la Asia Express, pe 8 noiembrie 2026. Reacția unui concurent: „Am alergat degeaba”

Torje și Alexuc au câștigat ultimul joc pentru amuletă de la Asia Express, după ce i-au învins pe Alex și Valerie cu 26 la 24 de monede. Ce avantaj au obținut băieții?

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 19:52 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 22:32
Cine a câștigat amuleta și avantajul la Asia Express, pe 8 noiembrie 2026. Reacția unui concurent: „Am alergat degeaba” | antena 1
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Torje și Alexuc au câștigat ultimul joc pentru amuletă al sezonului de la Asia Express, după o confruntare tensionată cu Alex și Valerie. Cele două echipe au avut la dispoziție 20 de minute pentru a aduna bucăți de mătase, a face schimburi și a strânge cât mai multe monede. Deși Alex și Valerie au pornit încrezători și au reușit să obțină câteva puncte importante, victoria le-a revenit băieților.

Alexuc și Torje au întors jocul în favoarea lor

Proba a început în ritm alert. Un concurent din fiecare echipă trebuia să alerge pentru a aduce coconii, în timp ce partenerul se ocupa de sortarea bucăților de mătase și de schimburile necesare pentru a obține monede.

Valerie a fost prima care a mers să facă schimburile pentru echipa ei. Concurenta a descoperit însă că una dintre bucățile de mătase era neagră și nu avea nicio valoare. În timp ce Alex alerga după coconi, Valerie încerca să găsească cea mai bună strategie pentru a aduna puncte. La un moment dat, a reușit să obțină un rezultat bun, după ce a plasat monedele într-o anumită zonă a jocului.

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De cealaltă parte, Torje și Alexuc au încercat să-și împartă mai eficient sarcinile. Torje a considerat că ar fi mai bine să alerge el, în timp ce Alexuc să rămână la schimburile de mătase. Pe parcurs, cele două echipe au ajuns chiar să negocieze și să facă schimburi între ele.

Tensiunea a crescut când Valerie a încercat să-l oprească pe Alexuc, iar cei doi au început să strige unul la celălalt. Concurenta a regretat ulterior că a mers să negocieze, considerând că ar fi fost mai bine să rămână concentrată asupra strategiei proprii.

Alex și Valerie au pierdut puncte în ultimele minute

Irina Fodor le-a anunțat concurenților că mai au doar patru minute din joc. În acel moment, echipa galbenă a pierdut și o eșarfă, iar Valerie a încercat să recupereze culoarea. Alex, care alerga în continuare după coconi, a mărturisit că avea dureri puternice de genunchi și că abia mai putea continua.

Au existat și negocieri între Valerie și Alexuc, cei doi făcând schimb de bucăți de mătase. La final, Valerie a recunoscut că i-a oferit gratuit o bucată violetă adversarului, în timp ce Alexuc a spus că a avut ocazia atât să primească, cât și să dea.

După ce Irina Fodor a anunțat oprirea jocului, concurenții au așteptat calcularea punctajelor. Valerie a fost nemulțumită de faptul că ultimele trei monede nu au mai fost luate în considerare, iar Alex a încercat să mai investească două monede chiar înainte de încheiere.

În urma calculelor, Alex și Valerie au obținut 24 de monede, în timp ce Torje și Alexuc au reușit să adune 26. Astfel, băieții au câștigat ultimul joc pentru amuletă al sezonului și au obținut atât amuleta, cât și un avantaj.

Valerie a recunoscut că a fost foarte supărată în momentul în care a aflat rezultatul, în timp ce Alex a spus că era dezamăgit pentru că alergase atât de mult fără să obțină victoria. Cu toate acestea, concurentul a apreciat atmosfera confruntării și a mărturisit că i-a plăcut cel mai mult să joace împotriva lui Torje și Alexuc, între echipe existând o relație de prietenie.

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