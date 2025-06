Irina Fodor, declarație înduioșătoare de dragoste pentru soțul ei, cu ocazia zilei de naștere. Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani

Irina Fodor i-a transmis un mesaj emoționant soțului ei, cu ocazia zilei de naștere. Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani.

Irina Fodor sărbătorește pe 22 iunie ziua soțului ei, Răzvan Fodor. Cu această ocazie, frumoasa prezentatoare Asia Express i-a făcut o declarație emoționantă de dragoste în mediul online.

Citește și: Motivul pentru care Răzvan Fodor pleacă singur în vacanță. Ce a declarat soția lui, Irina Fodor

Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani

Răzvan Fodor a împlinit 50 de ani, prilej cu care Irina Fodor, soția sa, i-a transmis un mesaj de-a dreptul adorabil în mediul online, pentru a-și declara iubirea pe care o simte față de el de aproape 20 de ani.

Articolul continuă după reclamă

„50, puștiule. Ce număr serios, așa-i? Practic, n-are nici o legătură cu tine. Ba, ca să te citez, în unele cazuri, pare că de abia ți s-a închis fontanela. (Știi tu la ce glume mă refer). Păi…ce să spun? După jumătate de secol, nu s-a schimbat nimic! (Oare la ce vârstă se maturizează, totuși, bărbații?). Dar mă bucur că nu s-a schimbat. Mă bucur că putem să râdem în continuare ca doi idioți din cele mai mărunte lucruri, că putem să ne luăm peste picior fără urmă de răutate, că putem să ne entuziasmăm ca doi copii când ni se pare că avem un plan bun, că putem să greșim și să reparăm, să iubim și să iertăm. Să știi că am glumit cu maturizarea și responsabilitatea. De fapt, tu ești responsabil de unul dintre cele mai importante lucruri din casa și familia noastră: umorul. Dacă nu ar fi fost cineva care să se ocupe serios de treaba asta, am fi fost pierduți. De ziua ta, îți fac o promisiune: și în viața asta, și în alte vieți, o să tot găsesc drumul către tine. Deocamdată, până pe la 100 de ani, o să te iubesc de or să îți sară siguranțele. La mulți ani, iubirea mea! Să tot fie ani mulți, fericiți, sănătoși, cu iubire, cu râsete din belșug și cu mult bine!”, a fost mesajul Irinei Fodor pentru soțul ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Unde și-au dat întâlnire Răzvan Fodor și soția lui, Irina, după ce ea a terminat filmările pentru Asia Express 2025

Cine este Răzvan Fodor

Răzvan Fodor s-a născut pe data de 22 iunie 1975, în București. A studiat la Academia de Educație Fizică și Sport, cu specializarea gimnastică, dar nu a profesat în domeniu. De-a lungul anilor s-a remarcat ca artist în trupa Krypton, apoi ca actor și prezentator tv.

El și Irina s-au cunoscut în 2010, într-o perioadă în care, după cum a povestit chiar el de-a lungul timpului, nu mai credea că își va găsi sufletul pereche. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere și se iubesc necondiționat în ciuda diferenței de vârstă.

„E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. Și sunt al dracu’ de fericit, pentru că știu că sunt extrem de sincer când spun treaba asta. Ea mi-a făcut tot. Dar tocmai pentru asta, eu îi sunt recunoscător, sunt un soț bun, sunt un tată bun. Pentru mine familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel. Am avut cea mai mișto viață de adolescent, din punctul meu de vedere, și m-am distrat, dar cum mă distrez acum cu familia… Viața merge în continuare, avem aceeași gașcă, când văd că nimic nu se schimbă și nu s-a schimbat de când am familie, că în continuare putem să ne distrăm, e foarte frumos. Să te distrezi ca pe vremuri, dar să vezi și o mogâldeață lângă tine și o femeie care îți zâmbește. O iubesc, cum să n-o iubesc?”, a povestit Răzvan Fodor în podcastul lui Mihai Morar.