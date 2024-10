Irina Fodor, moment intens la filmările Asia Express. Ce o face să se rușineze în fața concurenților: „Recunosc: mă simt vinovată”

Irina Fodor ia parte la aventura Asia Express alături de concurenți. Frumoasa prezentatoare a vorbit despre momentele care au marcat-o la filmările celui mai dur reality show din România.

Irina Fodor trăiește cu intenitate fiecare moment din Asia Express alături de concurenți. Vedeta a vorbit în cadrul unui interviu despre provocările pe care le întâmpină la filmări din postura de prezentatoare.

Irina Fodor, moment intens la filmările Asia Express. Ce o face să se rușineze în fața concurenților: „Da, recunosc: mă simt vinovată!”

Irina Fodor este pas cu pas alături de concurenți pe Drumul Zeilor. Trăiește fiecare emoție cu ei și are întotdeauna un cuvânt de încurajare pentru echipe.

Frumoasa prezentatoare a dezvăluit că s-a confruntat cu probleme de sănătate în urmă cu doi ani, când filmau în Mexic. Aceasta a avut o reacție alergică puternică la soare, care a făcut-o să depindă de cremele de protecție solară.

În urmă cu doi ani, Irina a ajuns pe patul de spital, la perfuzii, după acest episod.

„A fost greu de ținut sub control. Ideea este că de atunci am promis doctorului că o să stau cât pot de cuminte și chiar dacă am factor de protecție, dacă simt că arde foarte tare o să-mi iau umbrela”, a relatat ea.

Această măsură de precauție este și motivul pentru care se simte vinovată față de concurenți. Pe Irina o încearcă un sentiment puternic de rușine când se vede nevoită să scoată umbrela, în condițiile în care oamenii din fața ei sunt asudați, după o cursă antrenantă.

Cu toate acestea, soția lui Răzvan Fodor e teme de o nouă reacție, care poate fi mult mai violentă decât prima. Astfel că, alege să-și protejeze sănătatea.

„Momentul în care decid să iau umbrela este un moment în care mă simt foarte rușinată față de concurenți, pentru că ei stau acolo cu tot soarele acela în cap și curg apele pe ei și le e, probabil, la fel de rău precum îmi e și mie.

Dar știu că dacă nu fac treaba asta nu știu cum o să arate a doua oară reacția alergică. Poate să fie ceva mult mai agresiv și e riscant să fac asta. Dar da, recunosc: mă simt vinovată!” mărturisește Irina Fodor.

Prezentatoarea TV a vorbit și despre cel mai intens moment din acest sezon și mulți se pot identifica cu ea. Este vorba de momentul în care a filmat un intro într-o cutie de sticlă suspendată la 400 de metri deasupra pământului.

Deși spune că nu știa să aibă frică de înălțime, când s-a văzut închisă în acea cutie de sticlă, fiind la cheremul vântului, nu și-a mai simțit genunchii.

„Sezonul acesta cred că am avut cel mai dificil intro din toate sezoanele. Și nu mă așteptam să fie așa, pentru că eu nu mă știu cu frică de înălțimi, doar că am trăit așa o situație.

Am ajuns la 400 de metri deasupra pământului, într-un turn din Kuala Lumpur care avea sky boxes și era un fel de cutie de sticlă efectiv în afara turnului, acești 400 de m despre care vă vorbesc.

Susținută evident de niște brațe metalice, nu contează, erai tot deasupra pământului. Sub tine era sticlă, vedeai hăul și vedeai atât de mic un autobuz. Acolo trebuia să fac un intro, să povestesc oamenilor despre cursa Asia Express care a ajuns în Kuala Lumpur.

Când m-am așezat pentru intro, am simțit că nu mă țin genunchii prea bine, simțeam că ceva e moale și, la un moment dat, bătea și vântul și evident că ea trebuie să se miște, dacă e rigidă se rupe, Doamne ferește!

Și atunci tremurul acela al cutiei de sticlă, faptul că vedeam hăul în jos, mi-a bătut inima ca la porumbei. Nu știu nici acum cum am dus intro-ul respectiv la capăt”, a spus Irina.

Însă Asia Express este și despre învingerea fricilor, așa că înteaga echipă, de la concurenți, prezentator, cameramani, producția, toți trăiesc experiențe unice, care îi schimbă fundamental.