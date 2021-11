Irina Loghin, despre băutura bizară pe care o consumă pentru a se menține în formă. Care este rețeta

Irina Loghin are 82 de ani, dar reușește să se păstreze în formă printr-o alimentație bună, sport și o băutură puțin neobișnuită pe bază de must și hrean. Cântăreața de muzică populară reușește să se mențină în formă și a oferit rețeta inedită a băuturii pe care o consumă toamna pentru a se proteja de virusurile din aer.

Irina Loghin, rețeta băuturii pe care o bea în fiecare toamnă pentru a se menține în formă, la 82 de ani

Irina Loghin a dezvăluit faptul că își prepară singură o băutură care o ferește de bolile tomantice și de virusurile din aer. Aceasta a dezvăluit în presă cum arată rețeta pe care o face. Aceasta conține doar două ingrediente, care într-o combinație, ar putea părea bizare: must și hrean.

Iată ce spune Irina Loghin și cum se prepară băutura: „Mustul cu hrean, pe care îl consum eu toamna, este preparat după o rețetă a mea, are un gust extraordinar şi se face în felul următor. Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, am pus hrean dat prin blender. Se pune circa 250 de grame de hrean, la o damigeană de 25 de litri”, a spus Irina Loghin, potrivit click.ro.

Irina Loghin ține foarte mult și la dietă, dar și la sport. Interpreta de muzică populară a vorbit de mai multe ori despre modalitatea prin care reușește să se mențină atât de bine în formă.

Irina Loghin, despre incidentul care i-a marcat viața

Irina Loghin (82 de ani) și-a deschis sufletul și a vorbit despre o perioadă destul de dură din copilăria ei. Artista a trăit la țară, iar de curând a povestit despre un incident care încă îi mai trezește amintiri neplăcute.

Artista care și-a pus amprenta asupra muzicii populare românești a povestit în detaliu ce i s-a întâmplat în copilărie, atunci când i-a fost încredințată sarcina de a aduce oile de la păscut. Iată ce povestește artista.

”Am rămas marcată pe viaţă de o întâmplare destul de emoţionantă. Faptul că stăteam într-un cătun, veneau lupi. Fratele meu cu un vecin au zis să merg să duc oile înapoi. Şi m-am dus, am urcat prin lăstărişul ala, până sus. Îmi era puţin urât”, a spus artista în cadrul unei emisiuni tv.

Irina Loghin a explicat, în cadrul rubricii „Legendele” de la Observator, faptul că din acea clipă a rămas cu o teamă, iar momentul acela încă îi dă fiori. Deși nu a pățit nimic, ea a povestit despre acest incident la tv și a mărturisit că s-a temut pentru viața ei.

”Când am ajuns acolo, acolo erau foarte mulţi scaieţi din aştia cu mărăci, care agăţau. Şi lângă ei văd un câine. Stătea cu capul în jos şi când m-a simţit a făcut ochii mari la mine. Aveam o căţeluşă lup şi am crezut că este căşeluşa mea Dolfa. Când m-am dus mai aproape mai erau vreo şase, şapte. Erau haită de lupi. Am început să ţip.

Fratele era destul de departe de mine. Oile au mirosit treaba asta...m-au şi auzit ţipând şi au început să fugă. Eu după oi şi lupii după mine. Fratele şi celălalt băiat au început să fluiere când m-au văzut că coboram. Şi am rămas cu o teamă”, a mai spus Irina Loghin în emisiunea lui Dan Negru.

