Îți mai aduci aminte de Carmen Pleșea, femeia care apărea mereu la televizor alături de pitonul său? Azi e transformată complet

În urmă cu aproape două decenii, Carmen Pleșea era un nume cunoscut în showbizul românesc. Iată ce mai face și cum arată azi fosta parteneră de afaceri a regretatului Costin Mărculescu!

Îți mai aduci aminte de Carmen Pleșea, femeia care apărea mereu alături de pitonul său? Azi e transformată complet | Captură Facebook

Carmen Pleșea era una dintre cele mai discutate apariții în trecut. Fost manechin și parteneră de afaceri a regretatului Costin Mărculescu, femeia atragea toate privirile datorită stilului excentric: purta codițe afro colorate, machiaj strident și apărea mereu pe micile ecrane alături de celebrul ei piton, Kaa.

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Între timp, totul s-a schimbat, iar, pe rețelele de socializare, Carmen Pleșea postează imagini cu biserici și texte religioase.

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Ce mai face și cum arată Carmen Pleșea la aproape 60 de ani

Carmen Pleșea este aproape de nerecunoscut la 57 de ani. Fosta parteneră de afaceri a lui Costin Mărculescu a renunțat definitiv la viața publică și la aparițiile televizate, alegând un stil de viață total opus celui din trecut.

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Carmen Pleșea nu mai apare în ținute extravagante, optând, acum, pentru haine lejere, modeste și culori sobre. Potrivit postărilor de pe contul de Facebook, viața sa pare dedicată, în prezent, spiritualității și religiei.

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Pe rețelele de socializare, Carmen Pleșea postează frecvent pasaje din Biblie, imagini din lăcașuri de cult, dar și fotografii cu animalele de companie pe care le îngrijește.

Șarpele său, care i-a fost alături în anii de glorie din showbiz, a murit în urmă cu câțiva ani, potrivit Revista Viva.

Această reorientare către credință și spiritualitate ar fi venit după ce și-a pierdut părinții. După ce tatăl ei s-a stins din viață în urmă cu mai mulți ani, Carmen Pleșea a trecut printr-o altă tragedie fără margini: mama sa a murit în spital, chiar în brațele ei, mai notează sursa citată mai sus.

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Carmen Pleșea a fost parteneră de afaceri cu Costin Mărculescu

Carmen Pleșea și Costin Mărculescu au înființat în 1999 o agenție de modele și fotomodele în București. Aici ar fi existat o școală de dans sportiv, o agenție de impresariat artistic, o casă de producție și o firmă de organizat evenimente, potrivit Revista Viva.

Când afacerea a început să aibă probleme, cei doi s-au certat și și-au aruncat acuzații grave. De atunci, nu a mai existat nicio cale de împăcare între ei.

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Costin Mărculescu a murit în anul 2020, fiind găsit fără suflare în baia apartamentului în care locuia. Ulterior, autoritățile au declarat că actorul a murit din cauza unei insuficiențe cardio-respiratorii acute.