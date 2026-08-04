Echipa galbenă a obținut victoria! Liviu și Andrei vor să întoarcă rezultatul la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!

Competiția a început în forță într-un nou stage, iar Nea Mărin nu le-a oferit concurenților nicio clipă de răgaz.

Încă de la primele ore ale dimineții, vedetele au avut parte de o farsă în stilul caracteristic al gazdei, care i-a luat prin surprindere cu un șarpe de cauciuc. Fără prea mult timp de respiro, concurenții au pornit direct spre prima probă, hotărâți să lupte pentru mult râvnita relaxare. Aventura continuă și în această seară, de la ora 20:30, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, când echipa roșie este decisă să își ia revanșa și să evite o nouă serie de munci dificile.

În inima Brașovului, Bogdan de la Ploiești, Emy Alupei, Cristina Pucean și Jean de la Craiova au aflat componența echipelor și au pornit direct într-o aventură prin oraș, unde au descoperit cultura locală printr-o serie de provocări.

În timp ce unii alergau după diferite elemente și încercau să ducă la bun sfârșit misiunile primite, ceilalți au rămas în Piața Sfatului, unde au continuat confecționarea produselor aduse de colegii lor.

Victoria urma să revină celor care finalizau primii ultima provocare, aceea de a pregăti o băutură pentru cei care treceau prin piață. Echipa galbenă, condusă de Rikito și Sonny, s-a mișcat foarte bine și a câștigat prima probă a acestei etape, iar Jean de la Craiova și Emy Alupei s-au bucurat din plin de recompensa mult așteptată.

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Fie că a fost vorba despre un atelier de creație sau despre o plimbare plină de adrenalină cu ATV-urile, cei doi au profitat la maximum de momentele de relaxare, în timp ce adversarii au fost puși la muncă, atât la o pălincărie, cât și într-un parc de distracții pentru copii.

Provocările continuă în această seară! După o nouă trezire matinală marca Nea Mărin, concurenții ajung la o păstrăvărie, unde îi așteaptă o probă pe gustul pasionaților de pescuit. “Eu sunt mare fan al pescuitului și atunci când am o zi liberă, mă duc!”, va spune Bogdan de la Ploiești, imediat ce va vedea locația în care urmează să înceapă aventura zilei.

Concurenții vor fi nevoiți să se împartă din nou în două echipe de lucru. În timp ce doi dintre ei vor pregăti undițele și vor încerca să prindă cât mai mult pește, ceilalți doi vor intra în apă cu misiunea de a aduna zece kilograme de păstrăv. Cine va reuși să îi aducă lui Nea Mărin cea mai mare captură și să încheie proba, în cel mai scurt timp, rămâne de văzut.

Va reuși oare echipa roșie să își ia revanșa și să egaleze scorul săptămânii? Sau echipa galbenă va obține victoria care poate înclina decisiv balanța în această etapă? Răspunsul îl aflăm în această seară, de la ora 20:30, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!