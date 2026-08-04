Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Echipa galbenă a obținut victoria! Liviu și Andrei vor să întoarcă rezultatul la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!

Echipa galbenă a obținut victoria! Liviu și Andrei vor să întoarcă rezultatul la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere!

Competiția a început în forță într-un nou stage, iar Nea Mărin nu le-a oferit concurenților nicio clipă de răgaz.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 August 2026, 10:56 | Actualizat Marti, 04 August 2026, 10:57
Galerie
Echipa galbenă a obținut victoria! Liviu și Andrei vor să întoarcă rezultatul la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere! | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Încă de la primele ore ale dimineții, vedetele au avut parte de o farsă în stilul caracteristic al gazdei, care i-a luat prin surprindere cu un șarpe de cauciuc. Fără prea mult timp de respiro, concurenții au pornit direct spre prima probă, hotărâți să lupte pentru mult râvnita relaxare. Aventura continuă și în această seară, de la ora 20:30, la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, când echipa roșie este decisă să își ia revanșa și să evite o nouă serie de munci dificile.

În inima Brașovului, Bogdan de la Ploiești, Emy Alupei, Cristina Pucean și Jean de la Craiova au aflat componența echipelor și au pornit direct într-o aventură prin oraș, unde au descoperit cultura locală printr-o serie de provocări.

În timp ce unii alergau după diferite elemente și încercau să ducă la bun sfârșit misiunile primite, ceilalți au rămas în Piața Sfatului, unde au continuat confecționarea produselor aduse de colegii lor.

Victoria urma să revină celor care finalizau primii ultima provocare, aceea de a pregăti o băutură pentru cei care treceau prin piață. Echipa galbenă, condusă de Rikito și Sonny, s-a mișcat foarte bine și a câștigat prima probă a acestei etape, iar Jean de la Craiova și Emy Alupei s-au bucurat din plin de recompensa mult așteptată.

Articolul continuă după reclamă

Fie că a fost vorba despre un atelier de creație sau despre o plimbare plină de adrenalină cu ATV-urile, cei doi au profitat la maximum de momentele de relaxare, în timp ce adversarii au fost puși la muncă, atât la o pălincărie, cât și într-un parc de distracții pentru copii.

Provocările continuă în această seară! După o nouă trezire matinală marca Nea Mărin, concurenții ajung la o păstrăvărie, unde îi așteaptă o probă pe gustul pasionaților de pescuit. “Eu sunt mare fan al pescuitului și atunci când am o zi liberă, mă duc!”, va spune Bogdan de la Ploiești, imediat ce va vedea locația în care urmează să înceapă aventura zilei.

Concurenții vor fi nevoiți să se împartă din nou în două echipe de lucru. În timp ce doi dintre ei vor pregăti undițele și vor încerca să prindă cât mai mult pește, ceilalți doi vor intra în apă cu misiunea de a aduna zece kilograme de păstrăv. Cine va reuși să îi aducă lui Nea Mărin cea mai mare captură și să încheie proba, în cel mai scurt timp, rămâne de văzut.

Va reuși oare echipa roșie să își ia revanșa și să egaleze scorul săptămânii? Sau echipa galbenă va obține victoria care poate înclina decisiv balanța în această etapă? Răspunsul îl aflăm în această seară, de la ora 20:30, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, doar pe Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au f...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul” Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Observatornews.ro Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare Momentul în care un urs sparge geamul unei mașini pe Transfăgărășan ca să caute mâncare
Antena 3 Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice Imagini rare din Coreea de Nord, cu plaje pline de oameni fericiți și copii care se joacă în mare. Presa de stat le-a făcut publice
Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Citește și
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea! Ce au făcut
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, misiunea grea!...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă cu șerpi de jucărie
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 3 august 2026. Nea Marin a dat trezirea vedetelor cu o farsă cu șerpi...
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți
Angelique Boyer și Sebastián Rulli celebrează 13 ani de relație. Ce spun despre zvonurile că vor deveni părinți Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el mai tânăr
Olga Verbițchi a fost criticată din cauza diferenței de vârstă dintre ea și soțul ei. Cu câți ani este el... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și Austria
De ce seacă Dunărea, după atâtea ploi în România? Ce spune Meteoplus și ce se întâmplă în Germania și... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an
Pîslaru a cheltuit într-un singur an, pe deplasări externe, cât miniștrii de dinaintea lui în patru an Jurnalul
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri!
Ilie Năstase rememorează prima întâlnire cu Ceaușescu: Nu îmi place că înjuri! Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere
Traian a lucrat 14 ani într-un abator din Franţa. Afacerea cu care românul a dat lovitura după concediere Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x