Mireasa, sezon 13. Daniel a confruntat-o pe Roxi. S-au dat replici acide între cei doi. Paula a intervenit: „Ești zero barat!”

Daniel a ținut să o confrunte pe Roxi la Mireasa: Meciul Iubirii, după ce fata a afirmat despre el că este jucător. Discuția dintre cei doi a degenerat rapid, ajungând la replici acide. Paula nu a rămas indiferentă și a intervenit imediat.

O nouă dispută din casa Mireasa: Meciul Iubirii a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Daniel și-a dorit să poarte o discuție cu Roxi, după ce tânăra a spus despre el că este un jucător competițional și că stă cu Claudia pentru a rămâne în emisiune.

Tensiunile dintre cei doi au atins cote maxime atunci când fata a folosit o replică ce l-a deranjat peste măsură pe concurent. Între cei doi s-au dat replici acide, sub privirile colegilor de platou, motiv pentru care Paula a intervenit imediat.

Daniel a confruntat-o pe Roxi la Mireasa: Meciul Iubirii, în ediția de pe 16 martie 2026

„Ce ai vrut să spui acolo despre mine că sunt jucător?”, a fost întrebarea lui Daniel care a adus haosul în platoul show-ului matrimonial.

„Am zis că ești jucător din punct de vedere competițional. (...) Eu îți dau argumente. Încercai să bagi lucrurile sub covor. Tu nu vești că nu îți merge relația cu Claudia și încerci să tragi de ea. Ești zero barat pentru mine. Nu mă interesează nici de tine, nici de Claudia”, i-a răspuns Roxi, vizibil deranjată de cuvintele băiatului.

„De ce ceri păreri și argumente de la noi? Nu poți să-ți vezi de Claudia?”, a intervenit Paula pentru a încheia discuția tensionată dintre cei doi. Vorbele fetei l-au făcut pe Daniel să reacționeze imediat, fără reținere.

„Cum își permite ea să mă facă pe mine zero barat?”, a întrebat el.

„Dar eu nu înțeleg la ce nivel te vezi tu... Nu trebuie să-mi permiți tu ca să-mi spun părerea! Eu pot să-mi dau cu părerea despre cine vreau eu!”, a mai adăugat Rozi.

„Nu-ți mai permit, Roxi, pe viitor!”, a precizat Daniel.

„Tu nu poți să duci o discuție. Ai maxim 50 de cuvinte în vocabular și le folosești doar pe astea!”, a mai continuat tânăra să zică.

„Gata, opriți-vă!”, le-a sugerat Claudia, vizibil sătulă de conflicte.

„Degeaba râzi că nu e râsul tău!”, i-a mai spus concurentul.

„Dacă stăteai în casa fetelor erai mâncat demult!”, a evidențiat Roxi.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 16 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale.

