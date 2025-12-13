Iuliana Beregoi s-a afișat alături de un milionar român. Cine este cel care a făcut-o să zâmbească toată noaptea în club

Antena Căutare
Iuliana Beregoi a fost surprinsă alături de un român milionar. Cântăreața a provocat suspiciuni în rândul fanilor.

Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 17:10 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 11:30
Iuliana Beregoi s-a afișat alături de un milionar român | Captură Instagram, Antena Stars

Iuliana Beregoi continuă să surprindă de la o zi la alta atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere personal. Frumoasa artistă s-a afișat recent alături de un tânăr care a stârnit curiozitatea multor internauți, mai ales că despre statutul său financiar s-au aflat câteva detalii interesante.

Mai exact, se pare că acesta este fiul unui milionar român care deține un restaurant celebru în București, iar speculațiile că ar forma un cuplu cu Iuliana au început să se răspândească tot mai mult.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Adrian Oprea și din ce familie provine!

Adrian Oprea este fiul milionarului Emil Oprea, proprietarului restaurantului „Brasserie” din București. El provine dintr-o familie bună și nu doar că a atras atenția internauților, ci a făcut-o și pe Iuliana Beregoi să zâmbească din tot sufletul atunci când au ieșit în club.

Potrivit Cancan, între ei ar putea să existe mai mult decât o simplă prietenie, deoarece zâmbetul larg și energia bună pe care aceasta le-a afișat ar fi dat-o de gol în imaginile surprinse de paparazzi.

Conform sursei, cei doi au petrecut câteva ore bune în cadrul unui club cunoscut din București, acolo unde au fost văzuți discutând, zâmbind și bucurându-se împreună de atmosferă.

Pentru un moment, ei nu au făcut declarații cu privire la o posibilă relație, însă fanii Iulianei sunt nerăbdători să afle dacă în sfârșit aceasta și-a găsit sufletul pereche.

De-a lungul timpului, cântăreața nu a fost văzută în compania multor băieți, fiind extrem de discretă cu privire la viața ei personală, însă despre Ceanu și fostul Mirei, toboșarul Andrei Ivan, s-a vorbit o lungă perioadă de timp.

În trecut, potrivit unei surse, Iuliana a lămurit ce s-a întâmplat între ea și Ceanu Zheng, susținând că nu au fost doar prieteni și că relația lor nu a funcționat.

Despre Andrei Ivan, fostul iubit și toboșar al Mirei, Iuliana a spus că sunt doar prieteni și colegi de muzică, însă speculațiile cu privire la o posibilă relație au început să apară în momentul în care acesta i-a oferit de ziua ei la 19 ani un buchet mare de trandafiri și un ursuleț de pluș care ar fi ridicat multe semne de întrebare.

Despre Adrian Oprea momentan aceasta nu a spus nimic, însă fanii rămân cu ochii pe ei pentru a afla dacă există o poveste de dragoste sau dacă și ei sunt, de asemenea, doar prieteni.

