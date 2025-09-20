Iuliana Beregoi, apariție spectaculoasă pe insula milionarilor: „Arăți ca o zeiță”. Artista a făcut furori după scandalul taberei

Iuliana Beregoi a postat o nouă imagine pe rețelele de socializare, care i-a lăsat pe fani fără cuvinte.

Iuliana Beregoi este un adevărat model pentru mulți dintre admiratorii săi

Tânăra artistă și-a etalat silueta tonifiată într-un costum de baie îndrăzneț, chiar din Mykonos, insula milionarilor.

Iuliana Beregoi, apariție spectaculoasă pe insula milionarilor

Tânăra artistă din Republica Moldova a profitat de zilele călduroase de toamnă și a plecat în Grecia, unde s-a bucurat de soare, dovadă fiind chiar bronzul său ciocolatiu, de invidiat.

Îmbrăcată într-un costum de baie negru din două piese și cu tatuajele la vedere, Iuliana a fost protagonista unei ședințe foto incendiare. În imagini, vedeta și-a arătat cu încredere trupul tonifiat la sală, împărtășindu-le fanilor și câteva cadre cu piscina hotelului unde a stat, alături de borseta cu produsele ei de machiaj.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, lăsând numeroase mesaje de apreciere pentru Iuliana: „Arăți incredibil”, „Superbă”, „Arăți ca o zeiță”, „Minunată”, „Ce frumoasă ești, Iuliana!”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru a se menține în formă, tânăra urmează un program regulat de antrenamente. Pe TikTok, ea le-a arătat fanilor câteva exerciții simple pentru începători, explicând că ajută atât la condiția fizică, cât și la încrederea în sine. De asemenea, ea a postat și videoclipuri din sala de sport, în care a vorbit despre importanța unui stil de viață activ.

Citește și: Iuliana Beregoi, pusă la zid după ce a organizat o tabără de aproape 1000 de euro, dar a refuzat să facă poze cu copiii | VIDEO

Tânăra artistă și-a descoperit pasiunea pentru muzică la numai 4 ani

Iuliana Beregoi este un adevărat model pentru mulți dintre admiratorii săi, demonstrând că succesul se construiește prin muncă și perseverență. Deși și-a descoperit talentul încă din copilărie, nu a încetat niciodată să muncească pentru a deveni una dintre cele mai cunoscute cântărețe din țara ei natală și nu numai.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am început să cânt de la vârsta de 4 ani, atunci când părinții au observat că îmi place să fac asta. Cântam oriunde eram, iar ei au hotărât să urmez ore de canto și dansuri, pentru că exista un talent artistic încă nedescoperit.

Mama și tata m-au susținut, iar pentru asta le mulțumesc din suflet, mai ales că au fost mereu alături de mine și au făcut totul ca să ajung până aici”, a povestit ea pentru Viva.ro.

Ce spune Iuliana despre viața de artist

Succesul venit devreme și programul mereu aglomerat, cu spectacole, ședințe foto și campanii, fac ca timpul liber să fie un lux pentru ea. Întrebată cum reușește să facă față acestui ritm, dacă are momente în care obosește sau și-ar dori o pauză mai lungă și cum trăiește experiența de a fi recunoscută la tot pasul, artista a mărturisit:

„Viața de artist e una foarte interesantă. Nu există un program strict și nu prea există pauze, cel puțin pentru mine. Chiar și când sunt liberă sau merg într-o vacanță nu am cum să iau o pauză de la legătura mea cu oamenii care mă urmăresc, pentru că, mereu, sunt activă online și împart toate momentele frumoase și emoțiile mele.

Nu cred că aș putea să mă detașez de la tot pentru 2-3 luni, sincer! Nu am avut niciun moment în care să vreau să nu mai fiu persoană publică. Îmi place atențiaaaaa, îmi place să îi fac fericiți pe oameni prin muzica mea!”.