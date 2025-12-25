Antena Căutare
Mugur Mihăescu va deveni bunic. Ivona este însărcinată cu primul copil: „Cel mai frumos cadou" Primele imagini cu burtica

Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, a anunțat că este însărcinată. Iată cum a făcut fercitul anunț.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Decembrie 2025, 14:45
Galerie
Ivona Mihăescu este însărcinată | Hepta, Instagram

Mugur Mihăescu va deveni bunic. Fiica acestuia a anunțat că este însărcinată.

Ivona, însărcinată cu primul copil la doar trei luni de la nuntă

Ivona și Vlad Gabura s-au căsătorit civil în iunie 2025, iar în septembrie au făcut și cununia religioasă. Petrecerea a avut loc la Snagov, unde le-au fost alături prieteni și rude. Cei doi s-au cunoscut în Londra, unde au făcut și logodna în 2023.

„Logodită în orașul unde a început totul”, anunța Ivona Mihăescu pe rețelele de socializare.

Ivona a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, iar mai apoi s-a angajat în domeniul imobiliar.

Pentru proaspăta familie, 2025 a fost un an plin de evenimente. După cununie civilă și religioasă, aceștia au aflat că vor deveni părinți pentru prima dată. În Ajunul Crăcinului ei au anunțat pe rețelele de socializare fericita veste.

Ivona și Vlad au organizat o petrecere intimă, doar cu oamenii apropiați, în care au dezvăluit dacă vor avea fetiță sau băiețel. Au cumpărat un tort care le-a dezvăluit lor și invitaților sexul copilului. Deși au aflat asta, tinerii au ales să nu dezvăluie pe rețelele de socializare nimic deocamdată.

„Am ținut un secret. Cel mai frumos cadou de Crăciun”, a scris fiica lui Mugur Mihăescu, arătând sonogramele cu primul lor copil.

„Ivona are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie.

Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, spunea Mugur Mihăescu în 2023, înainte de logodna celor doi, conform unei surse.

Actorul și ginerele său par să aibă o relație apropiată. Imaginile surprinse la petrecerea de nuntă atestă o apropiere între cei doi. Mugur Mihăescu a avut și un moment artistic alături de fiica sa.

colaj mugur mihăescu, ivona mihăescu și vlad gabura

Mugur și Rodica Mihăescu se pregătesc acum să devină bunici.

