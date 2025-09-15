Fiica lui Mugur Mihăescu s-a căsătorit. Ce ținută demnă de covorul roșu a îmbrăcat soacra mică

Mugur și Rodica Mihăescu și-au condus fiica la altar. Iată cum a apărut soacra mică.

Ivona Mihăescu s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura, alesul inimii sale. Deși cunuia civilă a avut loc în luna iunie, Ivona și Vlad au pășit în fața altarului pe 13 septembrie 2025.

La acest eveniment cu totul special, care a avut loc la Snagov, au participat familia și prietenii.

Ce ținută a purtat Rodica Mihăescu la nunta fiicei sale

Ivona s-a stabilit de mai mulți ani la Londra, unde a și urmat studiile universitarea. În acest weekend, fiica lui Mugur Mihăescu și-a unit destinele cu partenerul său. Cei doi au pus la punct fiecare detaliu al nunții, la care au participat sute de persoane din cercuri selecte din București, printre care și Axinte alături de soția sa.

Emoțiile au fost la cote maxime atât pentru cei doi tineri, cât și pentru socrii. Ivona și Vlad și-au făcut ținutele pe comandă pentru acest eveniment special din viața lor. Fiica lui Mugur Mihăescu și-a dorit să respecte tradițiile la nuntă, astfel că tânăra a plecat din casa părintească spre biserică.

Rodica, mama Ivonei, a atras atenția cu apariția sa demnă de covorul roșu. Ea a apărut într-o rochie pe corp, cu trenă atașată. Rodica a strălucit alături de fiica sa, iar înainte de a pleca de acasă nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, conform unei surse.

Ivona și mama sa au dansat împreună, iar Mugur Mihăescu le-a privit și a fost prezent la pusul voalului și la ruperea turtei. După aceste tradiții îndeplinite, alaiul a pornit spre biserică, iar de acolo la Snagov. Atmosfera a fost întreținută la petrecere de mai mulți artiști și chiar socrul mic a avut un moment special alături de fiica sa.

Rodica Mihăescu este o prezență discretă, preferând să stea departe de lumina reflectoarelor, în ciuda faimei soțului său.