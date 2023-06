Jador și-a surprins iubita într-o dimineață într-un mod romantic care a emoționat pe toată lumea. Acesta a ținut să-i scrie și un mesaj emoționant prin care i-a transmis cât de mult o iubește.

Jador i-a făcut o surpriză de zile mari iubitei sale care are grijă de el de când s-a îmbolnăvit. Cum a răsfățat-o dimineața | Instagram

Jador trece prin momente grele în ultima perioadă, după ce a anunțat că suferă de o boală care nu-i mai oferă libertatea pe care o avea în urmă cu mai mult timp. Acesta spune că simte că nu mai poate face față vieții de artist din cauza situației sale medicale.

Jador, surpriza emoționantă pe care i-a făcut-o iubitei sale dimineața. Ce declarație de dragoste i-a făcut cântărețul tinerei

Cântărețul Jador pare să-și fi găsit liniștea și dragostea în brațele unei tinere, pe nume Alexandra pe care vrea să o ia de soție și cu care vrea să facă și copii. Acesta i-a adus un buchet de flori cu care a trezit-o din somn.

Cum a sunat declarația de dragoste pe care el i-a făcut-o acesteia:

„A venit să aibă grijă de mine ❤️ Nu credeam că o să vreau vreodată să ajung așa repede acasă!

ALEASA ÎN CURÂND….. 5 zile….NU ȘTIU SĂ FIU BĂRBATUL PE CARE TU ÎL VREI. Știu că vreau ca tu să fii mama copiilor mei. Te consider aleasă să îmi fii mireasă. Singura ce m-așteaptă când vin acasă!”, a scris Jador.

„Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu mă satur, te am și te mai vreau!”, a mai scris el.

Jador, declarații neașteptate despre moarte. Ce a dezvăluit cântărețul

Recent, Jador a încercat să își liniștească fanii, explicând că se simte bine pentru moment. Cu toate acestea, cântărețul a vorbit despre situația cu care se confruntă, mărturisind că deși problema nu este una ușoară, se poate rezolva printr-o operație. Ce noi dezvăluiri a mai făcut Jador, dar și cum se simte în prezent.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând”, a declarat Jador, în cadrul unui podcast.

În cadrul aceluiași interviu, Jador a precizat că una dintre dorințele sale ar fi să vadă ce se întâmplă după ce trece în neființă. Desigur, totul a fost doar un exercițiu de imaginație.

„Să fiu în comă pentru un an. Mi-ar plăcea să mor, să fiu în moarte clinică. Aș vrea să văd ce e acolo, să mă asigur. Ceva se întâmplă. Vreau să știu ce se întâmplă, sunt curios tare, aș vrea să experimentez treaba asta și să revin înapoi. Cred că ar fi tare rău. Aș vrea să știu totul”, a mai precizat Jador.

