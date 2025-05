Jamie Lee Curtis, regret enorm după 41 de ani. Operația estetică pe care își dorește să nu o fi făcut

Jamie Lee Curtis, celebra actriță în vârstă de 66 de ani, a vorbit deschis despre criticile pe care le-a primit la începutul carierei.

Jamie Lee Curtis a povestit că, în 1985, pe vremea când filma drama romantică „Perfect”, directorul de imagine a făcut o observație despre aspectul ei care a rănit-o și a determinat-o să se lase pe mâinile esteticienilor.

Motivul pentru care Jamie Lee s-a lăsat pe mâinile esteticienilor la doar 25 de ani

Jamie Lee Curtis a vorbit cu sinceritate despre unul dintre momentele dureroase din începutul carierei sale. Într-un interviu recent, actrița a povestit cum un comentariu făcut pe platourile de filmare, când avea doar 25 de ani, a afectat-o profund și a determinat-o să recurgă la o intervenție estetică.

„A spus ceva de genul: «Da, azi nu o filmez. Are pungile de sub ochi prea vizibile»”, a povestit Curtis pentru Sharyn Alfonsi, în episodul de duminică al emisiunii „60 Minutes”.

„Aveam 25 de ani. A fost foarte jenant ca el să spună asta. Așa că, imediat ce s-au terminat filmările, mi-am făcut o operație estetică”, a povestit actrița, potrivit New York Post.

Filmul, regizat de James Bridges, urmărește povestea reporterului Adam Lawrence, interpretat de John Travolta, care se îndrăgostește de instructoarea de aerobic Jessie Wilson, interpretată de Jamie Lee Curtis.

Vedeta din „Halloween” a mărturisit că operația la care a apelat ulterior nu a fost un succes și că a regretat această decizie mult timp.

„Asta nu e ceva ce ar trebui să faci la 25 sau 26 de ani”, a spus Curtis. „Am regretat imediat și, într-un fel, încă regret de atunci”.

La scurt timp după operație, Curtis a devenit dependentă de Vicodin, un analgezic puternic.

„Eram o dependentă de medicamente și alcoolică, dar țineam totul sub control”, a mărturisit Jamie. „Nu am făcut-o niciodată când lucram. N-am luat niciodată medicamente înainte de ora 17:00. Nu am luat niciodată calmante la 10 dimineața. Era genul acela de consum dinspre după-amiază spre seară – îmi place să-l descriu ca senzația de baie caldă oferită de un opiaceu… Am alergat după acea senzație mult timp”, a mai spus vedeta.

Ce alte intervenții estetice și-a făcut actrița

Totuși, ajunsă la 66 de ani, Curtis spune că poate privi în urmă cu maturitate și se declară recunoscătoare pentru oportunitatea pe care a avut-o.

„Desigur, arăt foarte bine într-un costum de gimnastică”, a spus Curtis, referindu-se la celebra scenă din film. „Crede-mă, am văzut destule poze cu mine în acel costum, încât chiar și eu zic: «Serios? Hai, că nu-i posibil»”.

Vorbind despre filmarea scenei originale, Curtis a glumit: „A durat vreo șapte minute. E mult”.

Jamie Lee Curtis a mărturisit că, la începutul anilor 2000, a apelat la injecții cu Botox și la liposucție, însă regretă profund deciziile luate în acea perioadă. Mai mult, actrița susține că astfel de proceduri, atât de populare în rândul tinerelor de astăzi, nu fac decât să „șteargă generații de frumusețe”.

Într-un interviu acordat publicației Fast Company, Jamie Lee Curtis a declarat că tinerele nu ar trebui să apeleze la chirurgia estetică. „Odată ce ți-ai distrus fața, nu mai poți da înapoi”, a spus actrița.

„Am încercat chirurgia plastică și n-a funcționat. M-a făcut dependentă de Vicodin”, a mai dezvăluit Curtis, care susține că nu a mai consumat opioide de 22 de ani.

Totodată, vedeta a vorbit și despre impactul rețelelor sociale, pe care le consideră responsabile pentru promovarea unor standarde de frumusețe nerealiste, potrivit peroz.ro.

„Tendința actuală de a apela la fillere și alte intervenții și obsesia pentru filtrele care ne schimbă aspectul pe Zoom distruge generații întregi de frumusețe. Folosesc social media pentru a vinde lucruri și pentru a atrage atenția asupra lucrurilor de care îmi pasă. Atât. Restul este cancer. Nu am citit niciodată un comentariu”, a precizat Curtis.