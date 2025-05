Jennifer Lopez s-a accidentat la față în timpul repetițiilor. Imaginile postate de vedetă

Jennifer Lopez a suferit un accident la nivelul feței în timpul repetițiilor pentru viitoarea ediție a American Music Awards.

Pe 13 mai, interpreta piesei „Love Don’t Cost a Thing” a publicat pe Instagram Stories mai multe imagini făcute cu o săptămână în urmă, care arătau gravitatea incidentului.

Jennifer Lopez s-a accidentat la față în timpul repetițiilor pentru American Music Awards

Într-o fotografie în care ține un pachet cu gheață la ochiul drept, Lopez, în vârstă de 55 de ani, a scris: „Deci… asta s-a întâmplat”. În a doua imagine se vede clar că are nasul umflat și o tăietură vizibilă. Ochiul drept părea și el vânăt, iar artista a adăugat descrierea: „În timpul repetițiilor pentru @amas”. În a doua poză se vedea și roșeață sub ochiul drept și pe obrazul drept.

O a treia postare pe Stories a confirmat că artista a avut nevoie de copci pentru a se reface, Lopez publicând o fotografie alături de un chirurg plastician specializat în intervenții faciale din Beverly Hills, însoțită de mesajul: „Mulțumesc că m-ai cusut, Dr. Diamond. După o săptămână și multă gheață, sunt ca nouă”.

Articolul continuă după reclamă

În ultima fotografie, Lopez zâmbește către cameră, fără urme vizibile ale accidentării, semn că se recuperează bine și se pregătește pentru rolul de gazdă la American Music Awards 2025, care va fi transmisă din Las Vegas de Memorial Day.

Citește și: Jennifer Lopez, declarații pline de subînțeles la cinci luni după divorțul de Ben Affleck. Ce a spus diva latino

Nu este primul incident de acest fel pentru actrița din „Marry Me”

Nu este prima dată când Jennifer Lopez are un incident pe scena American Music Awards. În 2009, a suferit o contuzie după ce a căzut în timpul unei reprezentații.

Vorbind despre incident mai târziu, în emisiunea „The Ellen DeGeneres Show”, Lopez i-a spus prezentatoarei că a fost „destul de afectată” de căzătură și că a suferit o „lovitură la os”. Chiar dacă nu a spus ce os și-a lovit, diva a explicat cum s-a întâmplat totul.

„Spatele unuia dintre dansatori era alunecos din cauza transpirației și luminilor”, și-a amintit J-Lo, vorbind despre echipa sa care dansa la bustul gol în acel moment.

„Nu ne-am gândit la asta, pentru că la repetiții purtau întotdeauna tricouri. Dar la spectacol au fost fără tricouri, iar când am pășit pe spatele lor, mi s-au udat tălpile. Așa că, atunci când am aterizat, picioarele mi-au alunecat”, a adăugat artista, conform Us Weekly.

Pe lângă faptul că va fi gazda galei pentru a doua oară, Jennifer Lopez va susține și un moment artistic în cadrul evenimentului din 26 mai. Este al patrulea artist care prezintă American Music Awards de două ori, alături de Lionel Richie, Diana Ross și Pitbull.

Înainte să publice imaginile cu accidentarea, Lopez a postat constant materiale promoționale pentru AMAs pe rețelele sociale. Pe 23 aprilie, după ce s-a aflat că va fi gazda evenimentului, cântăreața a publicat pe Instagram o fotografie promoțională, alături de mesajul: „Aștept noaptea AMAs”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Recent, Lopez și fostul ei partener, Ben Affleck, au redus prețul conacului lor din Bel Air, California, care fusese scos la vânzare pentru suma de 68 de milioane de dolari.

Conform TMZ, cei doi au scăzut prețul cu 8 milioane de dolari, o reducere importantă, care le-ar putea afecta bugetul, având în vedere că au cumpărat proprietatea în mai 2023 pentru 60.850.000 de dolari.